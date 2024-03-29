تباطؤ معدل التضخم في فرنسا بنسبة 3ر2 في المئة في مارس

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- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 29 - 3 (كونا) -- أظهرت بيانات رسمية في فرنسا اليوم الجمعة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين (المحدد الاساسي للتضخم الفرنسي) إلى3ر2 بالمئة في شهر مارس الجاري على مدار عام مقارنة ب 3 في المئة في فبراير الماضي.
وقال المعهد الوطني للإحصاء الفرنسي (انسي) في بيان ان هذا الانخفاض في التضخم يعود إلى التباطؤ الذي شهدته أسعار المواد الغذائية والخدمات والتبغ والطاقة والمنتجات المصنعة.
واضاف انه على مدار شهر واحد تباطأت أسعار المستهلك في مارس (2ر0 في المئة بعد 9ر0 في المئة في فبراير) موضحا المعهد انه يرجع إلى الانخفاض الطفيف في أسعار الطاقة وخاصة الغاز والمنتجات النفطية.
وفي المقابل أشار إلى تسارع أسعار المنتجات المصنعة بسبب الارتفاع الموسمي في أسعار الملابس بعد مبيعات الشتاء مع استقرار أسعار المواد الغذائية والخدمات على مدى شهر واحد.(النهاية)
م ع / ه س ص
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