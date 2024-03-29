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تباطؤ معدل التضخم في فرنسا بنسبة 3ر2 في المئة في مارس

3/29/2024 2:30:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 29 - 3 (كونا) -- أظهرت بيانات رسمية في فرنسا اليوم الجمعة ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين (المحدد الاساسي للتضخم الفرنسي) إلى3ر2 بالمئة في شهر مارس الجاري على مدار عام مقارنة ب 3 في المئة في فبراير الماضي.
وقال المعهد الوطني للإحصاء الفرنسي (انسي) في بيان ان هذا الانخفاض في التضخم يعود إلى التباطؤ الذي شهدته أسعار المواد الغذائية والخدمات والتبغ والطاقة والمنتجات المصنعة.
واضاف انه على مدار شهر واحد تباطأت أسعار المستهلك في مارس (2ر0 في المئة بعد 9ر0 في المئة في فبراير) موضحا المعهد انه يرجع إلى الانخفاض الطفيف في أسعار الطاقة وخاصة الغاز والمنتجات النفطية.
وفي المقابل أشار إلى تسارع أسعار المنتجات المصنعة بسبب الارتفاع الموسمي في أسعار الملابس بعد مبيعات الشتاء مع استقرار أسعار المواد الغذائية والخدمات على مدى شهر واحد.(النهاية)

م ع / ه س ص



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