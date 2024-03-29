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الرئيس التركي: نبذل جهودا مكثفة للضغط على الاحتلال الإسرائيلي

3/29/2024 2:30:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) إسطنبول - 29 - 3 (كونا) -- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة إن تركيا تبذل جهودا مكثفة لزيادة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي بعد قرار مجلس الأمن الدولي الأخير بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وأضاف أردوغان في كلمة أمام أنصاره في إسطنبول "لن نتوقف حتى ينال الفلسطينيون حريتهم ويستعيدوا أراضيهم المحتلة ويقيموا دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية".
وأشار إلى أن تركيا أرسلت أمس سفينة المساعدات الثامنة إلى مصر وعلى متنها 125 ألف طرد غذائي بحمولة تبلغ 3 آلاف طن لإيصالها إلى قطاع غزة.
ولفت أردوغان إلى أن تركيا أرسلت حتى الآن عبر السفن والطائرات أكثر من 40 ألف طن مساعدات إلى المنطقة وأنها تفعل ما يلزم من أجل محاسبة الجناة الذين يقومون بإبادة جماعية بحق الأطفال والنساء والرضع والمسنين بغزة أمام القانون وأضاف "نفعل كل ما في وسعنا وما نستطيع وما تسمح به إمكاناتنا وسنواصل فعل ذلك". (النهاية)

ط ا / ه س ص



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