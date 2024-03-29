الهند وأوكرانيا تتفقان على تعزيز التعاون العسكري والاقتصادي والتكنولوجي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 29 - 3 (كونا) -- اتفقت الهند وأوكرانيا اليوم الجمعة على تعزيز التعاون الثنائي في عدة مجالات منها الدفاع والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة والثقافة والسياسة والتعليم.
وذكرت وزارة الخارجية الهندية في بيان لها أن ذلك جاء في مباحثات عقدها وزير الخارجية الهندي اي س جايشانكار ونائب مستشار الأمن القومي الهندي فيكرام مسري مع وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا الذي وصل نيودلهي أمس في زيارة رسمية تستغرق يومين.
وأجرى الوزيران مناقشة منفصلة حول المسائل المتعلقة باللجنة الحكومية الهندية - الأوكرانية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني والصناعي والثقافي ومجموعات العمل التابعة لها.
واتفق الجانبان على العمل من أجل عقد الاجتماع السابع للجنة الحكومية في وقت لاحق من هذا العام.
وتناولت المباحثات المسائل الإقليمية والعالمية مع إجراء مناقشة شاملة حول الصراع الاوكراني - الروسي والجهود المبذولة لتحقيق التسوية السلمية. (النهاية)
ا ت ك / ه س ص
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