Friday, 29 March 2024 10:52 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الهند وأوكرانيا تتفقان على تعزيز التعاون العسكري والاقتصادي والتكنولوجي

3/29/2024 2:30:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيودلهي - 29 - 3 (كونا) -- اتفقت الهند وأوكرانيا اليوم الجمعة على تعزيز التعاون الثنائي في عدة مجالات منها الدفاع والاستثمار والعلوم والتكنولوجيا والزراعة والصحة والثقافة والسياسة والتعليم.
وذكرت وزارة الخارجية الهندية في بيان لها أن ذلك جاء في مباحثات عقدها وزير الخارجية الهندي اي س جايشانكار ونائب مستشار الأمن القومي الهندي فيكرام مسري مع وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا الذي وصل نيودلهي أمس في زيارة رسمية تستغرق يومين.
وأجرى الوزيران مناقشة منفصلة حول المسائل المتعلقة باللجنة الحكومية الهندية - الأوكرانية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني والصناعي والثقافي ومجموعات العمل التابعة لها.
واتفق الجانبان على العمل من أجل عقد الاجتماع السابع للجنة الحكومية في وقت لاحق من هذا العام.
وتناولت المباحثات المسائل الإقليمية والعالمية مع إجراء مناقشة شاملة حول الصراع الاوكراني - الروسي والجهود المبذولة لتحقيق التسوية السلمية. (النهاية)

ا ت ك / ه س ص



MENAFN29032024000071011013ID1108037472

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث