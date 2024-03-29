ماليزيا تعتقل إسرائيليا بحوزته أسلحة نارية و200 طلقة وسط العاصمة كوالالمبور

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور 29 - 3 (كونا) -- أعلنت الشرطة الماليزية اليوم الجمعة أنها قبضت على إسرائيلي بحوزته ستة أسلحة نارية و200 رصاصة في فندق بوسط العاصمة كوالالمبور.
وقال المفتش العام للشرطة في ماليزيا رازار الدين حسين في مؤتمر صحفي إنه قد ألقي القبض على المشتبه به (36 عاما) يوم الأربعاء الماضي وزعم أنه كان يستهدف إسرائيليا آخر بسبب نزاع عائلي ومع ذلك تجري الشرطة المزيد من التحقيقات.
وأعرب عن قلقه من أنه بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة "علينا أن نأخذ في الاعتبار سلامة الملك ورئيس الوزراء والعديد من كبار الشخصيات والضباط".
ولم يستبعد احتمال أن يكون للمشتبه به أجندة أخرى مفيدا أن تحقيقات الشرطة تركز أيضا على ما إذا كان المشتبه به هو في الواقع عميل إسرائيلي أم يعمل بشكل مستقل.
وذكر بأن المشتبه به ادعى أنه اشترى جميع الأسلحة النارية من طرازات مختلفة أثناء وجوده في ماليزيا موضحا بأن طرازات الأسلحة هي غلوك27 وسيغ ساوير وسميث وويسون.
وأضاف بأن المشتبه به قال إنه اشترى تلك الأسلحة بالعملات المشفرة مضيفا أن الشرطة لا تزال تحقق في هوية بائع الأسلحة وكيف هربت إلى ماليزيا.
وأوضح المفتش العام للشرطة بأن التحقيقات أظهرت أن المشتبه به دخل ماليزيا باستخدام جواز سفر فرنسي وبعد الضغط عليه سلم جواز سفره الإسرائيلي. (النهاية)
ع ا ب / ه س ص
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