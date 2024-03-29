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ماليزيا تعتقل إسرائيليا بحوزته أسلحة نارية و200 طلقة وسط العاصمة كوالالمبور

3/29/2024 2:30:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) كوالالمبور 29 - 3 (كونا) -- أعلنت الشرطة الماليزية اليوم الجمعة أنها قبضت على إسرائيلي بحوزته ستة أسلحة نارية و200 رصاصة في فندق بوسط العاصمة كوالالمبور.
وقال المفتش العام للشرطة في ماليزيا رازار الدين حسين في مؤتمر صحفي إنه قد ألقي القبض على المشتبه به (36 عاما) يوم الأربعاء الماضي وزعم أنه كان يستهدف إسرائيليا آخر بسبب نزاع عائلي ومع ذلك تجري الشرطة المزيد من التحقيقات.
وأعرب عن قلقه من أنه بسبب العدوان الإسرائيلي على غزة "علينا أن نأخذ في الاعتبار سلامة الملك ورئيس الوزراء والعديد من كبار الشخصيات والضباط".
ولم يستبعد احتمال أن يكون للمشتبه به أجندة أخرى مفيدا أن تحقيقات الشرطة تركز أيضا على ما إذا كان المشتبه به هو في الواقع عميل إسرائيلي أم يعمل بشكل مستقل.
وذكر بأن المشتبه به ادعى أنه اشترى جميع الأسلحة النارية من طرازات مختلفة أثناء وجوده في ماليزيا موضحا بأن طرازات الأسلحة هي غلوك27 وسيغ ساوير وسميث وويسون.
وأضاف بأن المشتبه به قال إنه اشترى تلك الأسلحة بالعملات المشفرة مضيفا أن الشرطة لا تزال تحقق في هوية بائع الأسلحة وكيف هربت إلى ماليزيا.
وأوضح المفتش العام للشرطة بأن التحقيقات أظهرت أن المشتبه به دخل ماليزيا باستخدام جواز سفر فرنسي وبعد الضغط عليه سلم جواز سفره الإسرائيلي. (النهاية)

ع ا ب / ه س ص



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