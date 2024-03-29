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الأمم المتحدة تحذر من تبعات إعاقة دخول المساعدات الإغاثية إلى غزة

3/29/2024 2:30:43 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 29 - 3 (كونا) -- حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) اليوم الجمعة من تبعات العوائق المفروضة على المساعدات الإغاثية إلى غزة ما أدى إلى إضعاف قدرة الجهات الإنسانية الفاعلة على الوصول إلى المحتاجين في جميع أنحاء القطاع.
وأفاد في تحديثه الدوري عن الوضع في غزة بأن الحصار المفروض على غزة بما في ذلك المعابر المغلقة وانعدام المياه والكهرباء من العناصر الرئيسة للكارثة الإنسانية الكبرى التي تتكشف في غزة.
وأضاف أن الحصار إلى جانب العمليات البرية والجوية المكثفة لسلطات الاحتلال أدى إلى إضعاف قدرة الجهات الفاعلة الإنسانية على ضمان وجود سلسلة إمداد موثوقة ويمكن التنبؤ بها وإيصال آمن للمساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.
وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأنه لا تزال ترد أنباء عن قصف إسرائيلي مكثف وعدوان بري على معظم أنحاء قطاع غزة مما أدى إلى وقوع المزيد من الضحايا المدنيين وأعمال تهجير وتدمير للمنازل والبنية التحتية المدنية.
وأشار المكتب الأممي إلى أنه استنادا إلى بيانات الصحة الفلسطينية فإنه منذ الأول من أكتوبر الماضي راح ما لا يقل عن 32623 شهيدا في غزة وأصيب 75092 شخصا في القطاع. (النهاية)

ع س ت / ه س ص



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