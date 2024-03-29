الأمم المتحدة تحذر من تبعات إعاقة دخول المساعدات الإغاثية إلى غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) نيويورك - 29 - 3 (كونا) -- حذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) اليوم الجمعة من تبعات العوائق المفروضة على المساعدات الإغاثية إلى غزة ما أدى إلى إضعاف قدرة الجهات الإنسانية الفاعلة على الوصول إلى المحتاجين في جميع أنحاء القطاع.
وأفاد في تحديثه الدوري عن الوضع في غزة بأن الحصار المفروض على غزة بما في ذلك المعابر المغلقة وانعدام المياه والكهرباء من العناصر الرئيسة للكارثة الإنسانية الكبرى التي تتكشف في غزة.
وأضاف أن الحصار إلى جانب العمليات البرية والجوية المكثفة لسلطات الاحتلال أدى إلى إضعاف قدرة الجهات الفاعلة الإنسانية على ضمان وجود سلسلة إمداد موثوقة ويمكن التنبؤ بها وإيصال آمن للمساعدات الإنسانية إلى المحتاجين.
وأفاد مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بأنه لا تزال ترد أنباء عن قصف إسرائيلي مكثف وعدوان بري على معظم أنحاء قطاع غزة مما أدى إلى وقوع المزيد من الضحايا المدنيين وأعمال تهجير وتدمير للمنازل والبنية التحتية المدنية.
وأشار المكتب الأممي إلى أنه استنادا إلى بيانات الصحة الفلسطينية فإنه منذ الأول من أكتوبر الماضي راح ما لا يقل عن 32623 شهيدا في غزة وأصيب 75092 شخصا في القطاع. (النهاية)
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