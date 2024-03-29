اختتام الدور الأول من بطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم بالبلقاء

(MENAFN
- Jordan News Agency)
السلط 29 آذار (بترا)- اختتمت في محافظة البلقاء مساء اليوم الجمعة، منافسات الدور الأول من بطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم لعام 2024 التي تنفذها وزارة الشباب ضمن فعاليات رمضانيات، بحضور الحكام الإداريين في الألوية، ومدير شباب البلقاء عدنان العجارمة، وأبناء وأهالي المجتمع المحلي.
واختتمت المنافسات في قصبة السلط بفوز فريق الجمع الأبيض بالمركز الأول وفي لواء عين الباشا، فاز فريق الكرامة بالمركز الأول وفي لواء ماحص والفحيص فاز فريق الإسكانات جودة بالمركز الأول وفي لواء الشونة الجنوبية فاز فريق الجوفة بالمركز الأول وفاز فريق الهلال رويجا في المركز الأول في لواء دير علا.
وتسلمت الفرق الفائزة الكؤوس والميداليات الذهبية والفضية لوصولهم وتأهلهم لخوض مبارايات الأسبوع المقبل على مستوى المحافظة.
وتهدف البطولة التي تطلقها وزارة الشباب إلى تعزيز روح الانتماء والولاء للأردن والقيادة الهاشمية وتطوير الثقافة الرياضية لدى الشباب وتشجيعهم على التنافس الشريف، وخلق روح التنافس الإيجابي بينهم، واستثمار أوقات فراغهم بما يعود على صحتهم البدنية والنفسية وعلى المجتمع المحلي بالفائدة وتنمية قدرات الشباب في جميع المجالات خاصة المجال الرياضي.
--(بترا)
أع/م ق/أس
29/03/2024 21:14:46
MENAFN29032024000117011021ID1108037465
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