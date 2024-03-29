اختتام الدور الأول من بطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم بالبلقاء

MENAFN - Jordan News Agency)

السلط 29 آذار (بترا)- اختتمت في محافظة البلقاء مساء اليوم الجمعة، منافسات الدور الأول من بطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم لعام 2024 التي تنفذها وزارة الشباب ضمن فعاليات رمضانيات، بحضور الحكام الإداريين في الألوية، ومدير شباب البلقاء عدنان العجارمة، وأبناء وأهالي المجتمع المحلي.

واختتمت المنافسات في قصبة السلط بفوز فريق الجمع الأبيض بالمركز الأول وفي لواء عين الباشا، فاز فريق الكرامة بالمركز الأول وفي لواء ماحص والفحيص فاز فريق الإسكانات جودة بالمركز الأول وفي لواء الشونة الجنوبية فاز فريق الجوفة بالمركز الأول وفاز فريق الهلال رويجا في المركز الأول في لواء دير علا.

وتسلمت الفرق الفائزة الكؤوس والميداليات الذهبية والفضية لوصولهم وتأهلهم لخوض مبارايات الأسبوع المقبل على مستوى المحافظة.

وتهدف البطولة التي تطلقها وزارة الشباب إلى تعزيز روح الانتماء والولاء للأردن والقيادة الهاشمية وتطوير الثقافة الرياضية لدى الشباب وتشجيعهم على التنافس الشريف، وخلق روح التنافس الإيجابي بينهم، واستثمار أوقات فراغهم بما يعود على صحتهم البدنية والنفسية وعلى المجتمع المحلي بالفائدة وتنمية قدرات الشباب في جميع المجالات خاصة المجال الرياضي.

--(بترا)

أع/م ق/أس

29/03/2024 21:14:46

