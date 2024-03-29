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محاضرة في الأغوار الشمالية حول فضائل وأحكام رمضان

3/29/2024 2:30:35 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

الأغوار الشمالية 29 آذار (بترا)- نظمت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية، بالتعاون مع مديرية التنمية الاجتماعية في اللواء، اليوم الجمعة، محاضرة حول فضائل شهر رمضان وأحكام الصيام ضمن مبادرة نسمات رمضانية التي أطلقتها المديرية.
وتحدث الواعظ الدكتور علي الرياحنة، خلال المحاضرة التي أقيمت في جمعية المواساة الخيرية بمنطقة الشيخ حسين، عن مزايا وفضائل ومكانة شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن وخصه الله تعالى بعظيم الأجر والغفران للمؤمنين.
وعرض لأبرز قواعد الآداب والأخلاق الواجب اتباعها في رمضان، ومنها التحلي بالفضائل والابتعاد عن المعاصي، وزيادة التراحم بين الناس طلبا للأجر والثواب، لافتا إلى انعكاسات الصيام على النواحي الصحية البدنية وتعزيز السلوكات الإيجابية عبر صور التكافل بين أفراد المجتمع.
--(بترا)
أ غ/م د/أس
29/03/2024 20:38:13

MENAFN29032024000117011021ID1108037463

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