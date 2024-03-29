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جيش الإحتلال: مقتل جندي وإصابة 16 عسكريا جنوب قطاع غزة

3/29/2024 2:30:32 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 29 آذار (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، مقتل جندي وإصابة 16 آخرين من وحدة إيغوز في معارك جنوب قطاع غزة، بينهم 6 بجراح خطيرة جراء استهدافهم بقذيفة مضادة للدروع في خانيونس.
وبذلك ترتفع حصيلة الجنود والضباط القتلى في صفوف جيش الاحتلال منذ بدء الحرب إلى 598 قتيلا.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
29/03/2024 20:04:32

MENAFN29032024000117011021ID1108037460

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