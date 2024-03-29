جيش الإحتلال: مقتل جندي وإصابة 16 عسكريا جنوب قطاع غزة

جيش الإحتلال: مقتل جندي وإصابة 16 عسكريا جنوب قطاع غزة
التاريخ
3/29/2024 2:30:32 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 آذار (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، مقتل جندي وإصابة 16 آخرين من وحدة إيغوز في معارك جنوب قطاع غزة، بينهم 6 بجراح خطيرة جراء استهدافهم بقذيفة مضادة للدروع في خانيونس.
وبذلك ترتفع حصيلة الجنود والضباط القتلى في صفوف جيش الاحتلال منذ بدء الحرب إلى 598 قتيلا.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
29/03/2024 20:04:32
MENAFN29032024000117011021ID1108037460
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.