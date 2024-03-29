جيش الإحتلال: مقتل جندي وإصابة 16 عسكريا جنوب قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 آذار (بترا)- أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الجمعة، مقتل جندي وإصابة 16 آخرين من وحدة إيغوز في معارك جنوب قطاع غزة، بينهم 6 بجراح خطيرة جراء استهدافهم بقذيفة مضادة للدروع في خانيونس.

وبذلك ترتفع حصيلة الجنود والضباط القتلى في صفوف جيش الاحتلال منذ بدء الحرب إلى 598 قتيلا.

--(بترا)

رصد/ي أ/أس

29/03/2024 20:04:32