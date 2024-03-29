ترحيب إسلامي بالتدابير الاحترازية الجديدة من محكمة العدل الدولية بشأن غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 آذار (بترا)- رحبت رابطة العالم الإسلامي بإصدار محكمة العدل الدولية لتدابير احترازية مؤقتة تهدف إلى زيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ورفع عدد نقاط العبور البرية لتيسير دخول المساعدات.

وفي بيان للأمانة العامة نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الجمعة، أكدت الرابطة الحاجة إلى هذه التدابير للتخفيف من آثار الكارثة التي يعاني منها المدنيون في القطاع، مشددة على ضرورة بذل كل الجهود لإنفاذ القوانين الدولية والإنسانية، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وإنهاء هذه الحرب المروعة بما خلفته من قتل ودمار.

بدورها رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالتدابير الاحترازية المؤقتة، التي أمرت بها محكمة العدل الدولية لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأكدت المنظمة، في بيان لها اليوم الجمعة، ضرورة التنفيذ الفوري لهذه التدابير، بما في ذلك ضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية للفلسطينيين في جميع أنحاء غزة، دون عوائق، وعلى نطاق واسع.

وطالبت جميع الدول الأعضاء في اتفاقية منع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ أوامر المحكمة، وكذلك قرار مجلس الأمن الدولي 2728 الذي يطالب بوقف إطلاق النار بشكل فوري، وضرورة إدخال المساعدات ومنع التهجير القسري للشعب الفلسطيني.

--(بترا)

رصد/ي أ/أس

29/03/2024 18:05:55