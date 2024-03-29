ترحيب إسلامي بالتدابير الاحترازية الجديدة من محكمة العدل الدولية بشأن غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 آذار (بترا)- رحبت رابطة العالم الإسلامي بإصدار محكمة العدل الدولية لتدابير احترازية مؤقتة تهدف إلى زيادة دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ورفع عدد نقاط العبور البرية لتيسير دخول المساعدات.
وفي بيان للأمانة العامة نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الجمعة، أكدت الرابطة الحاجة إلى هذه التدابير للتخفيف من آثار الكارثة التي يعاني منها المدنيون في القطاع، مشددة على ضرورة بذل كل الجهود لإنفاذ القوانين الدولية والإنسانية، والالتزام بقرارات الشرعية الدولية، وإنهاء هذه الحرب المروعة بما خلفته من قتل ودمار.
بدورها رحبت منظمة التعاون الإسلامي بالتدابير الاحترازية المؤقتة، التي أمرت بها محكمة العدل الدولية لوقف جريمة الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وأكدت المنظمة، في بيان لها اليوم الجمعة، ضرورة التنفيذ الفوري لهذه التدابير، بما في ذلك ضمان توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإمدادات الطبية للفلسطينيين في جميع أنحاء غزة، دون عوائق، وعلى نطاق واسع.
وطالبت جميع الدول الأعضاء في اتفاقية منع ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، بالضغط على الاحتلال الإسرائيلي لتنفيذ أوامر المحكمة، وكذلك قرار مجلس الأمن الدولي 2728 الذي يطالب بوقف إطلاق النار بشكل فوري، وضرورة إدخال المساعدات ومنع التهجير القسري للشعب الفلسطيني.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
29/03/2024 18:05:55
MENAFN29032024000117011021ID1108037459
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