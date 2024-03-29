حملات رقابية على الأسواق والمحال التجارية في جرش

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جرش 29 آذار (بترا)- علي فريحات- نفذت كوادر لجنة السلامة العامة وبلدية جرش الكبرى بالتعاون مع فرق الرقابة الصحية جولات رقابية ميدانية على المنشآت والأسواق والمحال التجارية للتأكد من سلامة المواد الغذائية والتموينية، خلال شهر رمضان.

وأكد رئيس لجنة الصحة والسلامة العامة محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور، أن اللجان تعمل بالتنسيق والتعاون المشترك على تكثيف جولاتها على الأسواق والمحال التجارية ومصانع الألبان والأجبان ومنشآت بيع المواد التموينية والمستلزمات الرمضانية، خلال الشهر الفضيل لمتابعتها ومنع التجاوزات، خصوصًا فيما يتعلق بالسقوف السعرية والشروط الصحية.

وقال رئيس البلدية أحمد هاشم العتوم، إن اللجان تواصل حملاتها على الأسواق والمحال التجارية، للتأكد من التزامها بشروط الصحة والسلامة العامة والسقوف السعرية؛ بهدف ضبط أية مخالفات خلال الشهر الفضيل.

وأشار إلى أن كوادر البلدية تعمل على مدار الساعة، لمتابعة الملاحظات التي ترد لها، حيث تمت معالجة العديد من الملاحظات التي تتعلق بتجميع النفايات وإزالة مخلفات الأبنية التي تشوه المنظر الحضاري على جوانب الطرق في مختلف مناطق المحافظة.

وأكد العتوم أنه تم البدء بأعمال إعادة تعبيد مدخل مدينة جرش الشرقي انطلاقًا من منطقة المجر، وإسكان عجرمة وصولاً إلى محيط مبنى المحافظة بالإضافة إلى تعبيد واستحداث مجموعة من الطرق في منطقة تقريط، وذلك حسب الأولويات التي يعمل على أساسها مهندسي مديرية الطرق في بلدية جرش.

--(بترا)

ع . ف/م د/أس

29/03/2024 17:04:51