حملات رقابية على الأسواق والمحال التجارية في جرش

(MENAFN
- Jordan News Agency)
جرش 29 آذار (بترا)- علي فريحات- نفذت كوادر لجنة السلامة العامة وبلدية جرش الكبرى بالتعاون مع فرق الرقابة الصحية جولات رقابية ميدانية على المنشآت والأسواق والمحال التجارية للتأكد من سلامة المواد الغذائية والتموينية، خلال شهر رمضان.
وأكد رئيس لجنة الصحة والسلامة العامة محافظ جرش الدكتور فراس الفاعور، أن اللجان تعمل بالتنسيق والتعاون المشترك على تكثيف جولاتها على الأسواق والمحال التجارية ومصانع الألبان والأجبان ومنشآت بيع المواد التموينية والمستلزمات الرمضانية، خلال الشهر الفضيل لمتابعتها ومنع التجاوزات، خصوصًا فيما يتعلق بالسقوف السعرية والشروط الصحية.
وقال رئيس البلدية أحمد هاشم العتوم، إن اللجان تواصل حملاتها على الأسواق والمحال التجارية، للتأكد من التزامها بشروط الصحة والسلامة العامة والسقوف السعرية؛ بهدف ضبط أية مخالفات خلال الشهر الفضيل.
وأشار إلى أن كوادر البلدية تعمل على مدار الساعة، لمتابعة الملاحظات التي ترد لها، حيث تمت معالجة العديد من الملاحظات التي تتعلق بتجميع النفايات وإزالة مخلفات الأبنية التي تشوه المنظر الحضاري على جوانب الطرق في مختلف مناطق المحافظة.
وأكد العتوم أنه تم البدء بأعمال إعادة تعبيد مدخل مدينة جرش الشرقي انطلاقًا من منطقة المجر، وإسكان عجرمة وصولاً إلى محيط مبنى المحافظة بالإضافة إلى تعبيد واستحداث مجموعة من الطرق في منطقة تقريط، وذلك حسب الأولويات التي يعمل على أساسها مهندسي مديرية الطرق في بلدية جرش.
--(بترا)
ع . ف/م د/أس
29/03/2024 17:04:51
MENAFN29032024000117011021ID1108037456
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