انطلاق برنامج وزارة الثقافة للأمسيات الرمضانية بمدينة السلط

(MENAFN
- Jordan News Agency)
السلط 29 آذار (بترا)- انطلقت في مدينة السلط، مساء أمس الخميس، فعاليات برنامج وزارة الثقافة "أمسيات رمضانية"، بمركز موسى الساكت، ويستمر لثلاثة أيام إضافة إلى ثاني وثالث أيام العيد.
وقال مدير ثقافة البلقاء وصفى الطويل، إن الفعاليات تأتي ضمن برامج وزارة الثقافة لهذا العام واحتفالا باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية، حيث ستكون الأنشطة تتناسب مع الشهر الفضيل.
وتتضمن الفعاليات بحسب الطويل، أناشيد دينية وبازارات وصناعات حرفية وكرنفالات أطفال وعروض مسرحية ومسحراتي، مشيراً إلى أن هذه الفعاليات ستتوزع على مناطق المحافظة ومدنها ليستفيد منها أكبر شريحة من المواطنين.
--(بترا)
ون/م ق/أس
29/03/2024 16:56:51
MENAFN29032024000117011021ID1108037455
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.