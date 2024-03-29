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انطلاق برنامج وزارة الثقافة للأمسيات الرمضانية بمدينة السلط

3/29/2024 2:30:27 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

السلط 29 آذار (بترا)- انطلقت في مدينة السلط، مساء أمس الخميس، فعاليات برنامج وزارة الثقافة "أمسيات رمضانية"، بمركز موسى الساكت، ويستمر لثلاثة أيام إضافة إلى ثاني وثالث أيام العيد.
وقال مدير ثقافة البلقاء وصفى الطويل، إن الفعاليات تأتي ضمن برامج وزارة الثقافة لهذا العام واحتفالا باليوبيل الفضي لتسلم جلالة الملك سلطاته الدستورية، حيث ستكون الأنشطة تتناسب مع الشهر الفضيل.
وتتضمن الفعاليات بحسب الطويل، أناشيد دينية وبازارات وصناعات حرفية وكرنفالات أطفال وعروض مسرحية ومسحراتي، مشيراً إلى أن هذه الفعاليات ستتوزع على مناطق المحافظة ومدنها ليستفيد منها أكبر شريحة من المواطنين.
--(بترا)
ون/م ق/أس
29/03/2024 16:56:51

MENAFN29032024000117011021ID1108037455

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