افتتاح سوق الجمعة الرمضاني في الأغوار الجنوبية

MENAFN - Jordan News Agency)

لواء الأغوار الجنوبية 29 آذار (بترا) محمد العساسفة- افتتحت مديرية زراعة الأغوار الجنوبية، بالتعاون مع بلدية لواء الأغوار الجنوبية، اليوم الجمعة، سوق الجمعة الرمضاني الشعبي، في ساحات مجمع سفريات غور الصافي.

وقال مدير الزراعة المهندس مأمون العضايلة، إن فكرة السوق تسهم بإشراك أفراد المجتمع لتعزيز التبادل التجاري للأسر المنتجة لعرض منتجاتها، بالإضافة إلى دورها في تفعيل الترابط الاقتصادي والمجتمعي من خلال المحادثات والخبرات المشتركة.

وأضاف أن السوق سيسهم بتوفير المستلزمات الشرائية للمواطنين خلال الشهر الفضيل من الخضار والفواكه بأقل تكلفة وأقل وقت وجهد، كما سيحقق الدعم الاقتصادي لمشاريع منتوجات المرأة الريفية، وتعزيز تسويق هذه المنتجات المميزة ذات الصنع المحلي والمعدة من ربات المنازل في المنطقة.

ودعا رئيس البلدية يوسف البوات، المواطنين إلى المشاركة، وشراء مستلزماتهم من السوق "ضمن مسارات السوق الرمضاني الشعبي".

وأشار الناشط الاجتماعي في اللواء الدكتور عيسى الخطبا، إلى أن فكرة السوق تصب في صالح ذوي الدخل المحدود، والأسر العفيفة، ولا سيما أن السوق يحتوي على العديد من أصناف الخضار والفواكه والمواد الغذائية الأساسية، مؤكدا أهمية استمرارية إقامة مثل هذه الأسواق؛ لما لها من أهمية بتسويق المنتوجات الزراعية ومنتوجات المرأة الريفية.

وقال البائع في السوق عبدالله جدوع العشوش، إن بضاعته لاقت اهتماما واسعا من مرتادي السوق الذين يجدون أسعارا مناسبة.

--(بترا)

م ع/م د/أس

29/03/2024 15:54:00