مسيرات في العاصمة والمحافظات تطالب بوقف الحرب على غزة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 آذار (بترا)- شهدت العاصمة عمان ومحافظات المملكة، مسيرات بعد صلاة الجمعة اليوم، شاركت فيها فعاليات حزبية وشعبية وشبابية منددة بحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين في القطاع والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى جلهم من الأطفال والنساء.
وطالب المشاركون في المسيرات دعاة السلام والمنظمات الحقوقية ومجلس الأمن والجامعة العربية وكافة الضمائر الحية، الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة والمجازر التي ترتكبها بحق المدنيين العزل الذي يشكل اختراقا للمعاني الإنسانية وأباده جماعية بحق الفلسطينيين العزل.
ونددوا بما تمارسه قوات الاحتلال من عنجهية غير مسبوقة ضاربة كل القوانين والمواثيق الدولية بعرض الحائط في استهدافها للمدنيين الأبرياء والعزل وقطع الإمدادات الغذائية والدوائية، كما نددوا بازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع الحرب الإسرائيلية.
وهتف المشاركون في المسيرات، بهتافات مناهضة للعدوان الإسرائيلي الهمجي على القطاع والمجازر التي يرتكبها بحق المدنيين ومنعها وصول المساعدات الإغاثية والمستلزمات الطبية للأهل في قطاع غزة، وحيوا صمود الغزيين الأسطوري أمام آلة القتل والدمار الإسرائيلية.
وثمن المشاركون الدور الذي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم ونصرة الأهل في غزة والضفة الغربية ووقف العدوان الإسرائيلي على القطاع والدفاع عن القضية الفلسطينية، مشيرين إلى التناغم بين الموقفين الرسمي والشعبي بقيادة جلالته لمساندة الشعب الفلسطيني ودعم صمودهم.
--(بترا)
م ق/م ق/
29/03/2024 15:43:00
MENAFN29032024000117011021ID1108037453
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