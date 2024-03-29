مسيرات في العاصمة والمحافظات تطالب بوقف الحرب على غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 آذار (بترا)- شهدت العاصمة عمان ومحافظات المملكة، مسيرات بعد صلاة الجمعة اليوم، شاركت فيها فعاليات حزبية وشعبية وشبابية منددة بحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين في القطاع والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى جلهم من الأطفال والنساء.

وطالب المشاركون في المسيرات دعاة السلام والمنظمات الحقوقية ومجلس الأمن والجامعة العربية وكافة الضمائر الحية، الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة والمجازر التي ترتكبها بحق المدنيين العزل الذي يشكل اختراقا للمعاني الإنسانية وأباده جماعية بحق الفلسطينيين العزل.

ونددوا بما تمارسه قوات الاحتلال من عنجهية غير مسبوقة ضاربة كل القوانين والمواثيق الدولية بعرض الحائط في استهدافها للمدنيين الأبرياء والعزل وقطع الإمدادات الغذائية والدوائية، كما نددوا بازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع الحرب الإسرائيلية.

وهتف المشاركون في المسيرات، بهتافات مناهضة للعدوان الإسرائيلي الهمجي على القطاع والمجازر التي يرتكبها بحق المدنيين ومنعها وصول المساعدات الإغاثية والمستلزمات الطبية للأهل في قطاع غزة، وحيوا صمود الغزيين الأسطوري أمام آلة القتل والدمار الإسرائيلية.

وثمن المشاركون الدور الذي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم ونصرة الأهل في غزة والضفة الغربية ووقف العدوان الإسرائيلي على القطاع والدفاع عن القضية الفلسطينية، مشيرين إلى التناغم بين الموقفين الرسمي والشعبي بقيادة جلالته لمساندة الشعب الفلسطيني ودعم صمودهم.

--(بترا)

م ق/م ق/

29/03/2024 15:43:00