Friday, 29 March 2024 10:50 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مسيرات في العاصمة والمحافظات تطالب بوقف الحرب على غزة

3/29/2024 2:30:25 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 29 آذار (بترا)- شهدت العاصمة عمان ومحافظات المملكة، مسيرات بعد صلاة الجمعة اليوم، شاركت فيها فعاليات حزبية وشعبية وشبابية منددة بحرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين في القطاع والتي راح ضحيتها عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى جلهم من الأطفال والنساء.
وطالب المشاركون في المسيرات دعاة السلام والمنظمات الحقوقية ومجلس الأمن والجامعة العربية وكافة الضمائر الحية، الضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على غزة والمجازر التي ترتكبها بحق المدنيين العزل الذي يشكل اختراقا للمعاني الإنسانية وأباده جماعية بحق الفلسطينيين العزل.
ونددوا بما تمارسه قوات الاحتلال من عنجهية غير مسبوقة ضاربة كل القوانين والمواثيق الدولية بعرض الحائط في استهدافها للمدنيين الأبرياء والعزل وقطع الإمدادات الغذائية والدوائية، كما نددوا بازدواجية المعايير الدولية في التعامل مع الحرب الإسرائيلية.
وهتف المشاركون في المسيرات، بهتافات مناهضة للعدوان الإسرائيلي الهمجي على القطاع والمجازر التي يرتكبها بحق المدنيين ومنعها وصول المساعدات الإغاثية والمستلزمات الطبية للأهل في قطاع غزة، وحيوا صمود الغزيين الأسطوري أمام آلة القتل والدمار الإسرائيلية.
وثمن المشاركون الدور الذي يقوم به الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني لدعم ونصرة الأهل في غزة والضفة الغربية ووقف العدوان الإسرائيلي على القطاع والدفاع عن القضية الفلسطينية، مشيرين إلى التناغم بين الموقفين الرسمي والشعبي بقيادة جلالته لمساندة الشعب الفلسطيني ودعم صمودهم.
--(بترا)
م ق/م ق/
29/03/2024 15:43:00

MENAFN29032024000117011021ID1108037453

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث