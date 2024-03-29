700 ألف مصاب بأمراض معدية في قطاع غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 29 آذار (بترا)- حذر المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، من أن هناك 700 ألف مصاب بالأمراض المعدية، منهم 8 آلاف حالة عدوى التهاب الكبد الوبائي الفيروسي، نتيجة اكتظاظ مراكز الإيواء، والظروف الهشّة فيها، وعدم توفر الغذاء والمياه والرعاية الصحية المطلوبة.

وبحسب التحديث الذي نشره المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، اليوم الجمعة، لأهم إحصائيات حرب الإبادة الجماعية التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على القطاع، فقد ارتكب الاحتلال 2888 مجزرة، بينما رصد وجود 39623 شهيدًا ومفقودًا، من بينهم 32623 شهيدًا وصلوا إلى المستشفيات، منهم 14350 طفلًا، فيما استُشهد 28 طفلًا آخرون نتيجة المجاعة، وكذلك فإن هناك 9460 شهيدة من النساء، و364 شهيدًا من الطواقم الطبية، و48 شهيدًا من الدفاع المدني، و136 شهيدًا من الصحفيين.

وأشار المكتب إلى أن هناك 7000 مفقود، و75092 مصابًا، وأن 73 بالمئة من الضحايا، هم من الأطفال والنساء و17000 طفل يعيشون دون والديهم، أو دون أحدهما.

وأكد أن هنالك 70,000 وحدة سكنية دمرها الاحتلال كليا، و290,000 وحدة سكنية دمرها جزئيًا غير صالحة للسكن، وهناك 70,000 طن من المتفجرات ألقاها الاحتلال على غزة، كما أن 200 موقع أثري وتراثي دمره الاحتلال الإسرائيلي.

--(بترا)

أ ش/م ق/أس

29/03/2024 15:22:33