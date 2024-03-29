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الاقتصاد الرقمي تحجب 24 تطبيقا غير مرخصة لنقل الركاب

3/29/2024 2:30:23 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 29 آذار (بترا)- أعلنت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، حجب 24 تطبيقا ذكيا لنقل الركاب غير مرخصة في الأردن، من متاجر التطبيقات الإلكترونية، بالتعاون مع الشركات الدولية "جوجل وأبل، وهواوي".
وبحسب بيان للوزارة، اليوم الجمعة، يأتي هذا الحجب للتطبيقات نظرا لمنافستها غير العادلة للتطبيقات المرخصة وآثارها الاجتماعية والأمنية الكبيرة على المستخدمين، حيث قامت الوزارة بالتواصل مع الشركات الثلاث وتزويدها بقائمة التطبيقات المخالفة لتسريع عملية إزالتها من المتجر الإلكتروني الخاص في الأردن.
كما تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون والتشارك بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة ووزارة النقل وهيئة تنظيم قطاع النقل البري وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومديرية الأمن العام، لضمان أمن وسلامة المستخدمين والمشغلين، حيث إن استخدام تطبيقات النقل غير المرخصة يعرض المستخدمين لمخاطر متعددة، بما في ذلك انعدام المسؤولية في حال وقوع حوادث -لا سمح الله- أو مشكلات متعلقة بالسلامة، بالإضافة إلى عدم التزامها بمعايير الجودة المطلوبة؛ مما يؤدي إلى تجارب سلبية للمستخدمين، وتعريض حياتهم للخطر؛ بسبب انعدام إمكانية تتبع المركبة وعدم شمولها بالتأمين.
وأشارت الوزارة إلى أن العمل غير القانوني لهذه التطبيقات يخل بالمنافسة العادلة، ويمكن أن يؤدي إلى تقليل الإيرادات للشركات المرخصة التي تلتزم بالقوانين؛ مما يؤثر سلبا على الاقتصاد المحلي.
ودعت الوزارة، المواطنين، إلى عدم استخدام التطبيقات المخالفة للآثار الكبيرة الاجتماعية والأمنية والاقتصادية عليهم، ولا سيما أن بعض السائقين الذين يعملون على هذه التطبيقات المخالفة من أصحاب السوابق الجرمية، مما يؤثر على سلامة الركاب.
--(بترا)
غ ح/م د/أس
29/03/2024 15:15:12

MENAFN29032024000117011021ID1108037451

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