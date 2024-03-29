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التنمية تضبط متسولا بحوزته 6288 دينارا

3/29/2024 2:30:20 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 29 آذار (بترا)- ضبطت مديرية مكافحة التسول من خلال مكتب الشمال في محافظة إربد ، أمس الخميس، متسولا بحوزته مبلغ 6288 دينارا.
وذكرت وزارة التنمية الاجتماعية في بيان صحفي، إنه جرى تحويل المتسول إلى الجهات المختصة، لإجراء المقتضى القانوني بحقه.
وبينت، أن المتسولين يلجأون خلال شهر رمضان الفضيل إلى استعطاف المواطنين، وإيهامهم بإصابتهم بأمراض والتظاهر بصعوبة ظروفهم المالية، وابتكارهم لأشكال وأساليب مختلفة لخداع الناس.
ودعت الوزارة المواطنين إلى عدم التعاطف مع ممتهني التسول بهدف الحد من هذه الظاهرة وتقليل انتشارها بين أفراد المجتمع، كما شددت على أهمية عدم التعاطي مع هؤلاء المتسولين، وتوجيه مساعداتهم إلى الجهات الخيرية العاملة في المملكة لضمان وصول المساعدة إلى مستحقيها من الفقراء والمحتاجين، مؤكدة أن الوعي بخطورة هذه الظاهرة يساهم في الحد منها.
كما دعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أية حالات تسول في كافة مناطق المملكة، من خلال الاتصال على الخط الساخن وتطبيق الواتس آب الخاص بمكافحة التسول على الرقم (0793344330)، ليصار إلى ضبطهم بالتعاون مع الجهات الرسمية الشريكة، من خلال الكوادر المنتشرة على مدار الساعة في كافة أنحاء المملكة.
--(بترا)
ه ر/م ق/أس
29/03/2024 14:59:06

MENAFN29032024000117011021ID1108037450

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