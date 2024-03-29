8 إنزالات جوية جديدة لمساعدات تنفذها القوات المسلحة على شمال غزة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 آذار (بترا)- مع دخول الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة ليومها الخامس والسبعين بعد المئة، وفي ظل ما يعانيه سكان القطاع خلال شهر رمضان المبارك من نقص حاد في المواد الغذائية الأساسية، نفذت القوات المسلحة الأردنية– الجيش العربي، اليوم الجمعة، 8 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية استهدفت عددا من المواقع في شمال قطاع غزة.

وشاركت في تنفيذ العملية طائرة من نوع (C130) تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني وطائرة تابعة لجمهورية مصر العربية الشقيقة وطائرة تابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرتان تابعتان للولايات المتحدة الأميركية وطائرة تابعة لجمهورية ألمانيا الاتحادية، إضافة إلى طائرة تابعة لبريطانيا وطائرة تابعة لجمهورية سنغافورة.

وتأتي هذه العملية في إطار الجهود الدولية المتواصلة التي تقوم بها المملكة الأردنية الهاشمية من أجل إيصال المزيد من المساعدات لسكان القطاع لمساندتهم على مواجهة النقص الحاصل في المواد الغذائية جراء استمرار الحرب الإسرائيلية.

وتؤكد القوات المسلحة، أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.

وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية- الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 63 إنزالا جويا أردنيا، و111 إنزالا جويا بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.

--(بترا)

ل م/م ق/أس

29/03/2024 14:25:45