كهرباء إربد تطلق حملة افعل الخير في شهر الخير الرمضانية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 29 آذار (بترا)- بدأت شركة كهرباء إربد بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد، تنفيذ حملتها الرمضانية "افعل الخير في شهر الخير" التي تستهدف إعانة الأسر العفيفة.
وذكرت الشركة في بيان اليوم الجمعة، أن الحملة تأتي تنفيذا للمسؤولية المجتمعية للشركة وتتضمن توزيع كوبونات شراء مواد غذائية على أسر عفيفة ضمن محافظات الشمال إربد وجرش وعجلون والمفرق .
وأضافت، أن الحملة تهدف إلى تمكين العائلات المحتاجة من تأمين احتياجاتها من المواد الغذائية الأساسية في شهر رمضان المبارك وللتخفيف عنها من الأعباء المالية المترتبة عليها في ظل الظروف الحياتية الصعبة التي تواجهها.
--(بترا)
أ غ/م ق/أس
29/03/2024 14:15:34
MENAFN29032024000117011021ID1108037448
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