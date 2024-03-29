كهرباء إربد تطلق حملة افعل الخير في شهر الخير الرمضانية

MENAFN - Jordan News Agency)

إربد 29 آذار (بترا)- بدأت شركة كهرباء إربد بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد، تنفيذ حملتها الرمضانية "افعل الخير في شهر الخير" التي تستهدف إعانة الأسر العفيفة.

وذكرت الشركة في بيان اليوم الجمعة، أن الحملة تأتي تنفيذا للمسؤولية المجتمعية للشركة وتتضمن توزيع كوبونات شراء مواد غذائية على أسر عفيفة ضمن محافظات الشمال إربد وجرش وعجلون والمفرق .

وأضافت، أن الحملة تهدف إلى تمكين العائلات المحتاجة من تأمين احتياجاتها من المواد الغذائية الأساسية في شهر رمضان المبارك وللتخفيف عنها من الأعباء المالية المترتبة عليها في ظل الظروف الحياتية الصعبة التي تواجهها.

--(بترا)

أ غ/م ق/أس

29/03/2024 14:15:34