تراجع الاسترليني امام الدولار

لندن 29 آذار (بترا)- تراجعت العملة البريطانية اليوم الجمعة أمام الدولار الأميركي، فيما ارتفعت مقابل العملة الأوروبية الموحدة (يورو). وحسب التقارير المالية البريطانية، انخفض الجنيه الاسترليني اليوم بنسبة 0.05 بالمئة أمام الدولار ليصل عند 1.2614 دولار، فيما ارتفع بنسبة 0.04 بالمئة مقابل اليورو عند 1.1697 يورو. --(بترا) رش/أس 29/03/2024 14:02:12

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