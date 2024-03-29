تراجع الاسترليني امام الدولار
التاريخ
3/29/2024 2:30:14 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
لندن 29 آذار (بترا)- تراجعت العملة البريطانية اليوم الجمعة أمام الدولار الأميركي، فيما ارتفعت مقابل العملة الأوروبية الموحدة (يورو).
وحسب التقارير المالية البريطانية، انخفض الجنيه الاسترليني اليوم بنسبة 0.05 بالمئة أمام الدولار ليصل عند 1.2614 دولار، فيما ارتفع بنسبة 0.04 بالمئة مقابل اليورو عند 1.1697 يورو.
--(بترا)
رش/أس
29/03/2024 14:02:12
MENAFN29032024000117011021ID1108037446
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