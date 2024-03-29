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ورشة عمل فنية حول تقنيّات الرسم والتصوير الزيتي بإربد

3/29/2024 2:30:11 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

إربد 29 آذار (بترا)- نظم معهد إربد للفنون الجميلة في جاليري مركز إربد الثقافي، مساء أمس، ورشة عمل فنية بعنوان "تقنيات في الرسم والتصوير الزيتي"، قدمها الفنان "محمد صبح" أستاذ الرسم في معهد الفنون الجميلة بعمان، والفنانان "إدريس السعد، وآمنة بطاينة" أستاذا الرسم في معهد إربد للفنون الجميلة.
وأكد مشرف معهد إربد للفنون الجميلة الملحن فتحي الضمور، خلال الورشة التي حضرها المهتمين بالرسم الزيتي من أبناء المجتمع المحلي في إربد، ، على أهمية عقد مثل هذه الورش التي من شأنها العمل على تنمية المواهب لدى المشاركين، لافتا إلى أن محافظة إربد تزخر بالمواهب التي لا تنضب أبدا.
وتطرقت الورشة إلى الحديث عن تقنيات التلوين التأسيسي وهي إحدى تقنيات التلوين الزيتي، التي تمنح اللوحة مزيدا من العمق والبعد، وتخلق مستويات مختلفة من التباين، وتقنية التلوين "رطب على رطب"، وهي تقنية تشير إلى أسلوب التلوين المباشر، دون ترك الطبقات السابقة تجف، إضافة للحديث عن تقنية التزجيج وهي عبارة عن طبقات رقيقة وشفافة من اللون، يتم تطبيقها فوق طبقة غير شفافة من اللون، ولكن بشرط جفافها بشكل كامل، حيث يتم رسم اللوحة بلون أحادي غير شفاف والانتظار حتى جفافها تماما، ثم البدء ببناء طبقات التزجيج فوقها، وتقنية اللون الكثيف وهي تقنية استخدام اللون بكثافات عالية، وباستخدام الفرشاة أو سكين الرسم.
كما تطرقت الورشة لشرح مواصفات اللون من حيث صفة اللون، قيمة اللون، تشبع اللون، مع التطبيق العملي ومن خلال الممارسة العملية للمتدربين على الأعمال التي تم إنجازها خلال الورشة.
--(بترا)
ع ع/أس
29/03/2024 13:28:57

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