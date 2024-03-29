ورشة عمل فنية حول تقنيّات الرسم والتصوير الزيتي بإربد

(MENAFN
- Jordan News Agency)
إربد 29 آذار (بترا)- نظم معهد إربد للفنون الجميلة في جاليري مركز إربد الثقافي، مساء أمس، ورشة عمل فنية بعنوان "تقنيات في الرسم والتصوير الزيتي"، قدمها الفنان "محمد صبح" أستاذ الرسم في معهد الفنون الجميلة بعمان، والفنانان "إدريس السعد، وآمنة بطاينة" أستاذا الرسم في معهد إربد للفنون الجميلة.
وأكد مشرف معهد إربد للفنون الجميلة الملحن فتحي الضمور، خلال الورشة التي حضرها المهتمين بالرسم الزيتي من أبناء المجتمع المحلي في إربد، ، على أهمية عقد مثل هذه الورش التي من شأنها العمل على تنمية المواهب لدى المشاركين، لافتا إلى أن محافظة إربد تزخر بالمواهب التي لا تنضب أبدا.
وتطرقت الورشة إلى الحديث عن تقنيات التلوين التأسيسي وهي إحدى تقنيات التلوين الزيتي، التي تمنح اللوحة مزيدا من العمق والبعد، وتخلق مستويات مختلفة من التباين، وتقنية التلوين "رطب على رطب"، وهي تقنية تشير إلى أسلوب التلوين المباشر، دون ترك الطبقات السابقة تجف، إضافة للحديث عن تقنية التزجيج وهي عبارة عن طبقات رقيقة وشفافة من اللون، يتم تطبيقها فوق طبقة غير شفافة من اللون، ولكن بشرط جفافها بشكل كامل، حيث يتم رسم اللوحة بلون أحادي غير شفاف والانتظار حتى جفافها تماما، ثم البدء ببناء طبقات التزجيج فوقها، وتقنية اللون الكثيف وهي تقنية استخدام اللون بكثافات عالية، وباستخدام الفرشاة أو سكين الرسم.
كما تطرقت الورشة لشرح مواصفات اللون من حيث صفة اللون، قيمة اللون، تشبع اللون، مع التطبيق العملي ومن خلال الممارسة العملية للمتدربين على الأعمال التي تم إنجازها خلال الورشة.
--(بترا)
ع ع/أس
29/03/2024 13:28:57
MENAFN29032024000117011021ID1108037442
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