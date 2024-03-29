15 شهيدا وعشرات الجرحى جراء قصف الاحتلال نادي الشجاعية بغزة
التاريخ
3/29/2024 2:30:11 PM
(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 29 آذار (بترا)- استشهد 15 مواطنا وأصيب العشرات جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي نادي الشجاعية الذي يؤوي نازحين شرق مدينة غزة.
كما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرين جرّاء قصف طائرات الاحتلال تجمعا لمواطنين في منطقة معبر كارني شرق مدينة غزة.
--(بترا)
أش/أس
29/03/2024 13:19:09
MENAFN29032024000117011021ID1108037441
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.