15 شهيدا وعشرات الجرحى جراء قصف الاحتلال نادي الشجاعية بغزة

غزة 29 آذار (بترا)- استشهد 15 مواطنا وأصيب العشرات جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي نادي الشجاعية الذي يؤوي نازحين شرق مدينة غزة. كما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرين جرّاء قصف طائرات الاحتلال تجمعا لمواطنين في منطقة معبر كارني شرق مدينة غزة. --(بترا) أش/أس 29/03/2024 13:19:09

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