البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي يبحثان التعاون المشترك

MENAFN - Jordan News Agency)

القاهرة 29 آذار (بترا)- بحث رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، مع رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي توليا أسكون سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك خلال لقاء على هامش اجتماعات الجمعية الـ 148 للاتحاد البرلماني الدولي، التي عقدت في جنيف خلال الفترة من 23 إلى 27 آذار.

وبحسب بيان صادر عن البرلمان العربي اليوم، فان البحث في تعزيز التعاون يأتي استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، والتي تشمل العديد من مجالات التعاون المشترك، وفي مقدمتها تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية، وبناء قدرات البرلمانيين، وتمكين المرأة والشباب، وتعزيز دور البرلمانيين في مكافحة الإرهاب.

وأكد العسومي ضرورة أن يكون للدول العربية تمثيل أكبر في الأجهزة الرئيسية للاتحاد البرلماني الدولي، استنادا لما تمثله البرلمانات العربية من كتلة تصويتية مهمة داخل الاتحاد، واقترح تعديل بعض أنظمة التصويت داخل الجمعية العامة للاتحاد، على نحو يسمح بأن تتبنى اجتماعات الاتحاد القضايا التي تعكس مصالح الدول العربية والدول النامية بشكل عام.

من جانبها، أعربت توليا أسكون عن تطلعها إلى تفعيل آليات التعاون مع البرلمان العربي في العديد من المجالات التي تخدم تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية، مشيرة إلى أن المقترحات التي قدمها رئيس البرلمان العربي، هي محل دراسة من قبل اللجان المعنية بتطوير الأنظمة الرئيسية الخاصة بالاتحاد.

--(بترا)

ن ا/م ق/أس

29/03/2024 13:12:14