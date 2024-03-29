البرلمان العربي والاتحاد البرلماني الدولي يبحثان التعاون المشترك

(MENAFN
- Jordan News Agency)
القاهرة 29 آذار (بترا)- بحث رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، مع رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي توليا أسكون سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، وذلك خلال لقاء على هامش اجتماعات الجمعية الـ 148 للاتحاد البرلماني الدولي، التي عقدت في جنيف خلال الفترة من 23 إلى 27 آذار.
وبحسب بيان صادر عن البرلمان العربي اليوم، فان البحث في تعزيز التعاون يأتي استنادا إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، والتي تشمل العديد من مجالات التعاون المشترك، وفي مقدمتها تفعيل دور الدبلوماسية البرلمانية، وبناء قدرات البرلمانيين، وتمكين المرأة والشباب، وتعزيز دور البرلمانيين في مكافحة الإرهاب.
وأكد العسومي ضرورة أن يكون للدول العربية تمثيل أكبر في الأجهزة الرئيسية للاتحاد البرلماني الدولي، استنادا لما تمثله البرلمانات العربية من كتلة تصويتية مهمة داخل الاتحاد، واقترح تعديل بعض أنظمة التصويت داخل الجمعية العامة للاتحاد، على نحو يسمح بأن تتبنى اجتماعات الاتحاد القضايا التي تعكس مصالح الدول العربية والدول النامية بشكل عام.
من جانبها، أعربت توليا أسكون عن تطلعها إلى تفعيل آليات التعاون مع البرلمان العربي في العديد من المجالات التي تخدم تعزيز دور الدبلوماسية البرلمانية، مشيرة إلى أن المقترحات التي قدمها رئيس البرلمان العربي، هي محل دراسة من قبل اللجان المعنية بتطوير الأنظمة الرئيسية الخاصة بالاتحاد.
--(بترا)
ن ا/م ق/أس
29/03/2024 13:12:14
MENAFN29032024000117011021ID1108037440
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.