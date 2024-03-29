أسعار النفط تحقق مكاسب شهرية بأكثر من 7 بالمئة

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 آذار (بترا)- صعدت أسعار النفط بنحو ملحوظ في آخر جلسات شهر آذار، أمس الخميس، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في العالم.
وصعدت العقود الآجلة للخام الأميركي عند التسوية أمس الخميس، بنسبة 2.24 بالمئة، وأنهت التداولات عند 83.17 دولار للبرميل، وحققت العقود بذلك مكاسب شهرية بلغت نسبتها 7.4 بالمئة. في حين صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.85 بالمئة إلى 87 دولارا للبرميل، وحققت العقود خلال آذار الجاري مكاسب بنسبة 7.15 بالمئة، وفقا لوكالة بلومبرغ.
--(بترا)
رصد/ي أ/أس
29/03/2024 12:17:32
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