أسعار النفط تحقق مكاسب شهرية بأكثر من 7 بالمئة

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 29 آذار (بترا)- صعدت أسعار النفط بنحو ملحوظ في آخر جلسات شهر آذار، أمس الخميس، في ظل استمرار التوترات الجيوسياسية في العالم.

وصعدت العقود الآجلة للخام الأميركي عند التسوية أمس الخميس، بنسبة 2.24 بالمئة، وأنهت التداولات عند 83.17 دولار للبرميل، وحققت العقود بذلك مكاسب شهرية بلغت نسبتها 7.4 بالمئة. في حين صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 1.85 بالمئة إلى 87 دولارا للبرميل، وحققت العقود خلال آذار الجاري مكاسب بنسبة 7.15 بالمئة، وفقا لوكالة بلومبرغ.

--(بترا)





رصد/ي أ/أس

29/03/2024 12:17:32