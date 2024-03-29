جرش: فعاليات ثقافية وعروض مسرحية ببرنامج رمضانيات

(MENAFN
- Jordan News Agency)
جرش 29 آذار (بترا)- بدأت في قاعة بلدية جرش الكبرى أمس الخميس، فعاليات الليالي الرمضانية التي تنظمها مديرية ثقافة جرش بمناسبة الشهر الفضيل.
وأكد مدير ثقافة جرش الدكتور عقلة القادري، أهمية المشاركة في هذه الفعاليات التي تساهم في تحقيق رسالة وأهداف "رمضانيات" بتفعيل الحراك الثقافي والشعبي والذي يعكس الصورة الحضارية للمحافظة ويوفر أجواء من الفرح ومتنفس للعائلات والأطفال.
وتشتمل الفعاليات التي تستمر لثلاثة أيام على معارض للكتب وكرنفال الأطفال وعروض مسرحية وإنشاد ديني وفقرة الحكواتي ومسابقات ثقافية ومسحراتي ومعرض الصناعات الثقافية الإبداعية.
--(بترا)
ع.ف/م ق/أس
29/03/2024 12:08:51
MENAFN29032024000117011021ID1108037437
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