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جرش: فعاليات ثقافية وعروض مسرحية ببرنامج رمضانيات

3/29/2024 2:30:07 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

جرش 29 آذار (بترا)- بدأت في قاعة بلدية جرش الكبرى أمس الخميس، فعاليات الليالي الرمضانية التي تنظمها مديرية ثقافة جرش بمناسبة الشهر الفضيل.

وأكد مدير ثقافة جرش الدكتور عقلة القادري، أهمية المشاركة في هذه الفعاليات التي تساهم في تحقيق رسالة وأهداف "رمضانيات" بتفعيل الحراك الثقافي والشعبي والذي يعكس الصورة الحضارية للمحافظة ويوفر أجواء من الفرح ومتنفس للعائلات والأطفال.

وتشتمل الفعاليات التي تستمر لثلاثة أيام على معارض للكتب وكرنفال الأطفال وعروض مسرحية وإنشاد ديني وفقرة الحكواتي ومسابقات ثقافية ومسحراتي ومعرض الصناعات الثقافية الإبداعية.

--(بترا)


ع.ف/م ق/أس

29/03/2024 12:08:51

MENAFN29032024000117011021ID1108037437

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