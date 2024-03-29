ندوة بالأغوار الشمالية تعاين دور صندوق الزكاة في مكافحة الفقر

MENAFN - Jordan News Agency)

الأغوار الشمالية 29 آذار (بترا)- نظمت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية ضمن مبادرتها " نسمات رمضانية "، أمس الخميس، ندوة تناولت دور صندوق الزكاة في محاربة الفقر.

وعرض مساعد مدير الأوقاف للشؤون الإدارية والمالية، رئيس قسم الزكاة، رائد السعد، خلال الندوة التي أقيمت في جمعية تلال المنشية الخيرية بالتعاون مع جمعية المنشية لرعاية الأيتام، لدور صندوق الزكاة في تحديد المستفيدين من أموال الزكاة ومصارفها الإسلامية من خلال تنظيم إداري منظم هدفه الحد من ظاهرة الفقر وإعانة العديد من الفئات كالأيتام والطلبة والأسر العفيفة، إلى جانب إقامة المشروعات الإنتاجية التي تسهم في ضمان الحياة الكريمة وحفظ الأمن المجتمعي.

وأشار إلى دور وزارة الأوقاف في رعاية العديد من البرامج المتنوعة الهادفة لمد يد العون والمساعدة للأسر الفقيرة، لافتا إلى ما يقدمه قسم الزكاة في الأغوار الشمالية من مساعدات نقدية شهرية وعينية للأسر المحتاجة، إضافة إلى كفالات الأيتام، كذلك تنفيذ الصندوق لمشروع إسكان الأسر الفقيرة في الشونة الشمالية كأول مشروع من نوعه.

بدوره، تحدث الشيخ محمد الخطيب من مديرية الأوقاف، عن دور الإسلام في مكافحة ومعالجة ظاهرة الفقر وتحقيق التكافل الاجتماعي عبر الشريعة الربانية السمحة والسنة النبوية الشريفة التي رفعت من مكانة وأجر المتصدقين والمؤدين لحق الزكاة المعلوم عند الله تعالى في الدنيا والآخرة.

-- (بترا)

أ غ/م ق/أس

29/03/2024 11:57:38