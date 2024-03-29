ندوة بالأغوار الشمالية تعاين دور صندوق الزكاة في مكافحة الفقر

(MENAFN
- Jordan News Agency)
الأغوار الشمالية 29 آذار (بترا)- نظمت مديرية أوقاف لواء الأغوار الشمالية ضمن مبادرتها " نسمات رمضانية "، أمس الخميس، ندوة تناولت دور صندوق الزكاة في محاربة الفقر.
وعرض مساعد مدير الأوقاف للشؤون الإدارية والمالية، رئيس قسم الزكاة، رائد السعد، خلال الندوة التي أقيمت في جمعية تلال المنشية الخيرية بالتعاون مع جمعية المنشية لرعاية الأيتام، لدور صندوق الزكاة في تحديد المستفيدين من أموال الزكاة ومصارفها الإسلامية من خلال تنظيم إداري منظم هدفه الحد من ظاهرة الفقر وإعانة العديد من الفئات كالأيتام والطلبة والأسر العفيفة، إلى جانب إقامة المشروعات الإنتاجية التي تسهم في ضمان الحياة الكريمة وحفظ الأمن المجتمعي.
وأشار إلى دور وزارة الأوقاف في رعاية العديد من البرامج المتنوعة الهادفة لمد يد العون والمساعدة للأسر الفقيرة، لافتا إلى ما يقدمه قسم الزكاة في الأغوار الشمالية من مساعدات نقدية شهرية وعينية للأسر المحتاجة، إضافة إلى كفالات الأيتام، كذلك تنفيذ الصندوق لمشروع إسكان الأسر الفقيرة في الشونة الشمالية كأول مشروع من نوعه.
بدوره، تحدث الشيخ محمد الخطيب من مديرية الأوقاف، عن دور الإسلام في مكافحة ومعالجة ظاهرة الفقر وتحقيق التكافل الاجتماعي عبر الشريعة الربانية السمحة والسنة النبوية الشريفة التي رفعت من مكانة وأجر المتصدقين والمؤدين لحق الزكاة المعلوم عند الله تعالى في الدنيا والآخرة.
-- (بترا)
أ غ/م ق/أس
29/03/2024 11:57:38
MENAFN29032024000117011021ID1108037435
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