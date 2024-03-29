ارتفاع حصيلة عدد شهداء قطاع غزة إلى 32623 شهيدا

MENAFN - Jordan News Agency)

غزة 29 آذار (بترا)- أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن ارتفاع عدد الشهداء والجرحى الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 32623 شهيدا و 75092 أصابة.

وذكرت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى، أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأشارت الوزارة في تقريرها، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 71 شهيدا و 112 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

--(بترا)





ا ش/م ق/ أس





29/03/2024 11:56:43