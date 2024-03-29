ارتفاع حصيلة عدد شهداء قطاع غزة إلى 32623 شهيدا

(MENAFN
- Jordan News Agency)
غزة 29 آذار (بترا)- أعلنت وزارة الصحة في غزة، عن ارتفاع عدد الشهداء والجرحى الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي إلى 32623 شهيدا و 75092 أصابة.
وذكرت الوزارة في تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى، أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
وأشارت الوزارة في تقريرها، إلى أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 71 شهيدا و 112 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
--(بترا)
ا ش/م ق/ أس
29/03/2024 11:56:43
MENAFN29032024000117011021ID1108037434
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.