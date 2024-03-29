مؤشر نيكي يسجل أكبر مكاسب من حيث النقاط في السنة المالية

(MENAFN
- Jordan News Agency)
عمان 29 آذار (بترا)- ارتفعت المؤشرات اليابانية في ختام تعاملات الربع الأول من 2024، بدعم من أسهم الشركات ذات الثقل المرتبطة بالرقائق، مسجلا أكبر مكاسب فصلية في 3 سنوات.
وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر نيكي الياباني 0.5 بالمئة إلى 40369 نقطة. أما عن إجمالي السنة المالية المنتهية اليوم الجمعة، ارتفع المؤشر بمقدار 12.3 ألف نقطة في أكبر ارتفاع خلال عام مالي على الإطلاق. فيما ارتفع 44 بالمئة خلال العام، وهو أكبر صعود منذ السنة المالية المنتهية في آذار 2021، وفق ما أوردته شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
وكان المؤشر نيكي قد سجل ارتفاعات قياسية متتالية هذا الشهر بعدما تجاوز في 22 شباط مستويات شوهدت آخر مرة في عام 1989. وجاء هذا الارتفاع بدعم من مشتريات الأجانب بسبب انخفاض الين وتوقعات تمسك بنك اليابان بسياسة التيسير النقدي. فيما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.61 بالمئة إلى 2768.62 نقطة.
--(بترا)
رصد/ي أ/
29/03/2024 11:44:10
MENAFN29032024000117011021ID1108037433
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