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مؤشر نيكي يسجل أكبر مكاسب من حيث النقاط في السنة المالية

3/29/2024 2:29:59 PM
(MENAFN- Jordan News Agency)

عمان 29 آذار (بترا)- ارتفعت المؤشرات اليابانية في ختام تعاملات الربع الأول من 2024، بدعم من أسهم الشركات ذات الثقل المرتبطة بالرقائق، مسجلا أكبر مكاسب فصلية في 3 سنوات.
وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر نيكي الياباني 0.5 بالمئة إلى 40369 نقطة. أما عن إجمالي السنة المالية المنتهية اليوم الجمعة، ارتفع المؤشر بمقدار 12.3 ألف نقطة في أكبر ارتفاع خلال عام مالي على الإطلاق. فيما ارتفع 44 بالمئة خلال العام، وهو أكبر صعود منذ السنة المالية المنتهية في آذار 2021، وفق ما أوردته شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.
وكان المؤشر نيكي قد سجل ارتفاعات قياسية متتالية هذا الشهر بعدما تجاوز في 22 شباط مستويات شوهدت آخر مرة في عام 1989. وجاء هذا الارتفاع بدعم من مشتريات الأجانب بسبب انخفاض الين وتوقعات تمسك بنك اليابان بسياسة التيسير النقدي. فيما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.61 بالمئة إلى 2768.62 نقطة.
--(بترا)
رصد/ي أ/
29/03/2024 11:44:10

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