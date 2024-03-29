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البرلمان اليوناني يصوت ضد حجب الثقة عن حكومة ميتسوتاكيس

3/29/2024 2:28:11 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) صوت البرلمان اليوناني مساء الخميس ضد مذكرة لحجب الثقة عن الحكومة قدمها نواب من المعارضة اليسارية يتهمون رئيس الوزراء المحافظ كيرياكوس ميتسوتاكيس بإخفاء المسؤوليات السياسية في كارثة حادث القطار الذي وقع عام 2023.
ورفض البرلمان المكون من مجلس واحد بأغلبية 159 نائبا من أصل 300 هذه المذكرة التي قدمها حزب باسوك الاشتراكي المدعوم من حزب المعارضة اليساري الرئيسي سيريزا لإسقاط الحكومة.
وصوت لصالح المذكرة بقية الأعضاء وعددهم 141 نائبا.
وكانت هذه النتيجة محسومة سلفا، إذ إن حزب الديموقراطية الجديدة اليميني بزعامة ميتسوتاكيس يتمتع بالأغلبية المطلقة، إذ لديه 158 مقعدا من أصل 300.
وجرى التصويت إثر كلمة ألقاها ميتسوتاكيس أمام النواب، وشدد فيها على أنه «لم يصدر أي أمر على الإطلاق لإخفاء» المسؤوليات السياسية في هذه القضية.
وأضاف بنبرة حاسمة ملؤها الغضب «أنا أنظر إليكم في أعينكم وأقولها لكم»، وذلك ردا على عدد من النواب اليساريين الذين كانوا يطلقون صيحات مناهضة له.
وأكد رئيس الوزراء في كلمته، أن هذا الحادث الذي سبق له أن اعتبره «صدمة وطنية» هو نتيجة «اجتماع الإخفاقات المزمنة للدولة بخطأ بشري».
وشدد ميتسوتاكيس، على أنه يقول «الحقيقة» في مواجهة «مجتمع مرتاب وغاضب».
وقبيل التصويت تجمع عشرات المتظاهرين أمام البرلمان رافعين لافتة سوداء كبيرة كتب عليها «لا ننسى شيئا - نطالب بالعدالة».
وتعرض رئيس الوزراء اليميني لهجوم شديد بسبب إدارته التي اعتبرت كارثية لحادث الاصطدام الذي خلف 57 قتيلا في 28 فبراير 2023 وأثار صدمة في البلاد.
وأسدلت عملية التصويت الستار على نهارين وليلتين من النقاشات الحادة التي تم خلالها توجيه اتهامات بالإهمال والأعمال الإجرامية ضد الحكومة.
وانتقد نيكوس باباس رئيس كتلة سيريزا البرلمانية الحكومة قائلا إن «الرأي العام خلص إلى استنتاج ثابت: أفعالكم تهدف إلى التستر على» المسؤوليات. وأضاف «أنتم مدعوون لتقديم أجوبة».
وقال نيكوس أندرولاكيس زعيم حزب باسوك إنه «في كل الفضائح خياركم السياسي هو التستر على الحقيقة».
وأضاف أن «الازدراء غير المسبوق لدولة القانون والمؤسسات من قبل الحكومة لن يمر».

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