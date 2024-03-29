بايدن وأوباما وكلينتون يجمعون في نيويورك مبلغا قياسيا للحملة الانتخابية الرئاسية

MENAFN - Al-Anbaa) انضم إلى الرئيس الديموقراطي جو بايدن في نيويورك الرئيسان السابقان باراك أوباما وبيل كلينتون في أمسية لجمع تبرعات لتمويل حملته الرئاسية للانتخابات الأميركية لعام 2024.

وأقيم الحدث في «راديو سيتي ميوزيك هول» في مانهاتن على مسافة حوالي ساعة بالسيارة من المكان الذي حضر فيه منافسه الجمهوري دونالد ترامب في وقت سابق مراسم تكريم عنصر بشرطة نيويورك قتل أثناء تأديته الخدمة.

وفيما كان بايدن يحشد الدعم المالي قبل انتخابات نوفمبر، احتج متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين أمام القاعة، في حين أطلق أشخاص داخلها صرخات استهجان قبل أن يبعدوا.

وأعلن فريق حملة بايدن قبل الأمسية جمع «مبلغ قياسي» يزيد على 25 مليون دولار، مشيرا إلى أن هذا المبلغ أكبر مما جمعه ترامب خلال شهر فبراير كاملا.

وشارك في إحياء الأمسية عدد من المشاهير بينهم المغنيتان كوين لطيفة وليزو، قبل أن يجلس رؤساء الولايات المتحدة الـ 42 والـ 44 والـ 46 لجلسة أسئلة وأجوبة أدارها الممثل الكوميدي ستيفن كولبير. وحضرت أيضا رئيسة تحرير مجلة «فوغ» آنا وينتور.

وتضمنت المناقشة مواضيع جادة ونكات، وانتهت مع انضمام أوباما وكلينتون إلى بايدن في وضع نظارات شمسية من طراز «أفييتور»، وهي الأكسسوار المفضل للرئيس الديموقراطي.

وانتقد ستيفن تشيونغ، الناطق باسم دونالد ترامب، عبر منصة «إكس»، «الأمسية البراقة» للديموقراطيين الثلاثة «مع متبرعيهم النخبويين والمنفصلين عن الواقع».

«الأرقام لا تكذب»

وفي وقت سابق، أدلى الرئيس الجمهوري السابق بتصريح مقتضب بعد حضوره مراسم جنازة الشرطي جوناثان ديلر الذي قتل بالرصاص خلال عملية على طريق عام.

وقال الملياردير البالغ 77 عاما والذي امتنع عن توجيه أي انتقاد مباشر إلى منافسه الديموقراطي «علينا أن نوقف هذا، علينا العودة إلى النظام والقانون».

ويخصص الجمهوري جزءا كبيرا من خطاباته خلال الحملة الانتخابية لانتقاد الهجرة غير النظامية ومنافسه الديموقراطي لتراخيه في الحفاظ على النظام.

وأفاد البيت الأبيض بأن بايدن اتصل برئيس بلدية نيويورك إريك أدامس لتقديم تعازيه بعد مقتل ديلر.

وقالت الناطقة باسمه كارين جان بيار إن الرئيس الديموقراطي لم يتصل بأسرة الشرطي لكنه «حزين» معهم، مضيفة أن الرئيس «وقف بجانب سلطات إنفاذ القانون طوال مسيرته وسيستمر في ذلك».

وقالت جان بيار إن بايدن «ممتن جدا للتضحيات التي يقدمها أفراد الشرطة للحفاظ على مدننا آمنة».