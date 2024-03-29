بايدن وأوباما وكلينتون يجمعون في نيويورك مبلغا قياسيا للحملة الانتخابية الرئاسية

(MENAFN
- Al-Anbaa) انضم إلى الرئيس الديموقراطي جو بايدن في نيويورك الرئيسان السابقان باراك أوباما وبيل كلينتون في أمسية لجمع تبرعات لتمويل حملته الرئاسية للانتخابات الأميركية لعام 2024.
وأقيم الحدث في «راديو سيتي ميوزيك هول» في مانهاتن على مسافة حوالي ساعة بالسيارة من المكان الذي حضر فيه منافسه الجمهوري دونالد ترامب في وقت سابق مراسم تكريم عنصر بشرطة نيويورك قتل أثناء تأديته الخدمة.
وفيما كان بايدن يحشد الدعم المالي قبل انتخابات نوفمبر، احتج متظاهرون مؤيدون للفلسطينيين أمام القاعة، في حين أطلق أشخاص داخلها صرخات استهجان قبل أن يبعدوا.
وأعلن فريق حملة بايدن قبل الأمسية جمع «مبلغ قياسي» يزيد على 25 مليون دولار، مشيرا إلى أن هذا المبلغ أكبر مما جمعه ترامب خلال شهر فبراير كاملا.
وشارك في إحياء الأمسية عدد من المشاهير بينهم المغنيتان كوين لطيفة وليزو، قبل أن يجلس رؤساء الولايات المتحدة الـ 42 والـ 44 والـ 46 لجلسة أسئلة وأجوبة أدارها الممثل الكوميدي ستيفن كولبير. وحضرت أيضا رئيسة تحرير مجلة «فوغ» آنا وينتور.
وتضمنت المناقشة مواضيع جادة ونكات، وانتهت مع انضمام أوباما وكلينتون إلى بايدن في وضع نظارات شمسية من طراز «أفييتور»، وهي الأكسسوار المفضل للرئيس الديموقراطي.
وانتقد ستيفن تشيونغ، الناطق باسم دونالد ترامب، عبر منصة «إكس»، «الأمسية البراقة» للديموقراطيين الثلاثة «مع متبرعيهم النخبويين والمنفصلين عن الواقع».
«الأرقام لا تكذب»
وفي وقت سابق، أدلى الرئيس الجمهوري السابق بتصريح مقتضب بعد حضوره مراسم جنازة الشرطي جوناثان ديلر الذي قتل بالرصاص خلال عملية على طريق عام.
وقال الملياردير البالغ 77 عاما والذي امتنع عن توجيه أي انتقاد مباشر إلى منافسه الديموقراطي «علينا أن نوقف هذا، علينا العودة إلى النظام والقانون».
ويخصص الجمهوري جزءا كبيرا من خطاباته خلال الحملة الانتخابية لانتقاد الهجرة غير النظامية ومنافسه الديموقراطي لتراخيه في الحفاظ على النظام.
وأفاد البيت الأبيض بأن بايدن اتصل برئيس بلدية نيويورك إريك أدامس لتقديم تعازيه بعد مقتل ديلر.
وقالت الناطقة باسمه كارين جان بيار إن الرئيس الديموقراطي لم يتصل بأسرة الشرطي لكنه «حزين» معهم، مضيفة أن الرئيس «وقف بجانب سلطات إنفاذ القانون طوال مسيرته وسيستمر في ذلك».
وقالت جان بيار إن بايدن «ممتن جدا للتضحيات التي يقدمها أفراد الشرطة للحفاظ على مدننا آمنة».
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