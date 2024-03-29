صفقة تبادل الأسرى تعود إلى الواجهة من جديد والعدل الدولية تؤكد وقوع المجاعة في غزة

MENAFN - Al-Anbaa) تتواصل الحملة العسكرية الإسرائيلية حاصدة عشرات القتلى في قطاع غزة المحاصر الذي يواجه سكانه «مجاعة وشيكة» بحسب برنامج الأغذية العالمي، فيما عادت صفقة تبادل الأسرى إلى الواجهة من جديد بعدما وافق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على عودة رئيس الموساد إلى الدوحة لمواصلة الجهود للتوصل إلى الصفقة، وفق «القناة 12» الإسرائيلية.

هذا، وأمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بـ«ضمان توفير مساعدة إنسانية عاجلة» لقطاع غزة من دون تأخير، مؤكدة أن «المجاعة وقعت».

وقالت المحكمة ومقرها في لاهاي إن «على إسرائيل اتخاذ كل الإجراءات الضرورية والفعالة لأن تضمن من دون تأخير، ومن دون عراقيل توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية (لغزة) التي هي بأمس الحاجة إليها».

وأضافت أن «الفلسطينيين في غزة لم يعودوا يواجهون خطر المجاعة فحسب، بل.. المجاعة وقعت»، وعلى الفور رحبت حركة حماس بقرار المحكمة، وقالت إنه يجب أن يترافق مع «آلية تنفيذية يفرضها المجتمع الدولي تلزم الاحتلال (..) على تنفيذه فورا كي لا يبقى القرار حبرا على ورق».

وأمام الوضع الإنساني الكارثي، تنظم دول عدة عمليات إلقاء مساعدات من الجو أو ترسلها بحرا، لكن الجميع يشدد على أن هذه الطرق لا يمكن أن تحل مكان إيصال المساعدات برا.

في الأثناء أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مواصلة عملياته الجمعة في مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة شمال القطاع، مؤكدا أنه «قضى على نحو 200 فلسطيني» في القطاع منذ 18 مارس.

وقال الجيش إن القوات الإسرائيلية تتحقق من «عدم المساس بالمدنيين والمرضى والطواقم الطبية والمعدات».

وفي وسط قطاع غزة، قال الجيش الإسرائيلي إنه «دمر صواريخ كثيرة معدة للإطلاق باتجاه إسرائيل».

وتتواصل عمليات أيضا في خان يونس جنوب قطاع غزة بمنطقتي الأمل والقرارة، حيث قتل مقاتلون فلسطينيون، على ما أضاف الجيش.

ونقل جرحى عدة بسيارات إسعاف إلى المستشفى الأوروبي في خان يونس وفق مشاهد صورتها وكالة «فرانس برس»، وبين المصابين أطفال يعالجون على أرض المستشفى.

وفي رفح أقصى جنوب القطاع، عمد عشرات الرجال الى رفع أنقاض مبنى تعرض للقصف لإخراج الجرحى والجثث، ونجحوا في إخراج صبي صغير.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا الحرب الإسرائيلية على القطاع إلى 32 ألفا و623 شهيدا و75 ألفا و92 مصابا. وأضافت أن الاحتلال ارتكب 7 مجازر خلال 24 ساعة راح ضحيتها 71 شهيدا و112 مصابا.

استطلاع رأي

وفي إطار الانقسام الداخلي الذي سببه تعاطي حكومة بنيامين نتنياهو مع الحرب على غزة خصوصا ملف المحتجزين الإسرائيليين، افاد استطلاع للرأي أجرته صحيفة «معاريف»، بأن «%45 من الإسرائيليين يرون أن بيني غانتس هو الأنسب لرئاسة الحكومة، بينما يفضل 38% رئيس الوزراء نتنياهو».

وبين الاستطلاع أن حزب معسكر الدولة بقيادة غانتس لايزال القوة السياسية الأولى وسيحصل على 33 مقعدا بأي انتخابات. أما حزب الليكود فسيفقد نصف قوته الانتخابية وسيحصل على 19 مقعدا لو جرت الانتخابات اليوم.

من جهة أخرى، أدى الآلاف من الفلسطينيين صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان في المسجد الأقصى المبارك، رغم إجراءات الاحتلال المشددة وغير المسبوقة المفروضة على مدينة القدس.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 125 ألف مواطن أدوا الصلاة في رحاب المسجد الأقصى.

وقال خطيب المسجد الأقصى يوسف أبو اسنينة «إن شعبنا الفلسطيني شد الرحال إلى المسجد الأقصى للتأكيد على إسلاميته ورفض تهويده».

وواصلت القوات الإسرائيلية فرض قيود مشددة وتضييقات على وصول المواطنين إلى مدينة القدس المحتلة، وعززت من تواجدها على الحواجز العسكرية المؤدية إلى المدينة المقدسة، ودققت في هويات المواطنين ومنعت المئات منهم من الوصول إليها لأداء صلاة الجمعة، بذريعة عدم حصولهم على التصاريح اللازمة.

وقد أدى مئات المواطنين الصلاة في الشوارع قرب حواجز الاحتلال، بعد منعهم من الدخول للصلاة في الأقصى، جلهم من المسنين.

إلى ذلك، أعلنت اليابان أنها تعتزم قريبا استئناف تمويلها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، والذي جمدته إثر اتهام إسرائيل عددا من موظفي الوكالة الإغاثية بالتورط في هجوم السابع من أكتوبر.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان إن «اليابان والأونروا تؤكدان أنهما ستمضيان قدما في التنسيق النهائي للجهود اللازمة لاستئناف المساهمة اليابانية» في تمويل الوكالة الأممية.

وأتى البيان في أعقاب اجتماع عقدته وزيرة الخارجية اليابانية يوكو كاميكاوا في طوكيو الخميس مع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني.

ونقل البيان عن كاميكاوا تشديدها على مسامع لازاريني على ضرورة أن تتخذ الأونروا تدابير «فعالة» لتحسين إدارتها وتعزيز شفافيتها وتتبع أموالها وضمان «حيادية» موظفيها.