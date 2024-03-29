الكويت ترحب بالإجراءات المؤقتة للمحكمة الدولية بشأن انتهاكات الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة

MENAFN - Al-Anbaa) أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب الكويت بالإجراءات المؤقتة الإضافية التي أعلنت عنها يوم أمس محكمة العدل الدولية بشأن انتهاك الاحتلال الصهيوني لاتفاقية حظر جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان لها إن ذلك جاء ضمن الدعوى التي تقدمت بها جمهورية جنوب أفريقيا بشأن انتهاك الاحتلال الإسرائيلي لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والعمل على الإلزام الفوري للاحتلال الإسرائيلي بهذه الإجراءات والتأكيد علي أهمية حماية الشعب الفلسطيني الشقيق من هذه الممارسات والانتهاكات ووصول كافة أشكال المساعدات الإنسانية والضرورية لسكان القطاع بالنظر إلى الظروف المعيشية الخطيرة والتدمير الحاصل في القطاع.

وأضافت أن ذلك يستوجب الوقف الفوري لحرب الإبادة الذي يمارسها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة والالتزام وفق ذلك بقرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2728 والذي يؤكد على ضرورة الوقف الفوري للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة وإيصال المساعدات الإنسانية للقطاع.

وذكرت أن الكويت تشدد على أهمية ممارسة المجتمع الدولي كافة أشكال الضغط على الاحتلال الصهيوني لإرغامه على الإذعان لمطالبات محكمة العدل الدولية والقرارات الأممية بشكل كامل وعاجل ودون إبطاء والعمل على تسريع عملية دخول المساعدات الإنسانية وفق كافة الوسائل والمنافذ الحدودية لمنع وقوعكارثةإنسانية.