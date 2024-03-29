اتفاقية تعاون بين الكويت وسلطنة عُمان في مجال التعليم العالي

MENAFN - Al-Anbaa) صدر مرسوم بالموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومتي الكويت وسلطنة عمان في مجال التعليم العالي، وجاء في المرسوم:

مادة أولى



الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة دولة الكويت وحكومة سلطنة عمان في مجال التعليم العالي، والموقعة بمدينة الكويت في 2 جمادى الأول 1445هـ الموافق 16 نوفمبر 2023م، والمرفقة نصوصها لهذا المرسوم.

مادة ثانية

على الوزراء ـ كل فيما يخصه ـ تنفيذ هذا المرسوم وعلى رئيس مجلس الوزراء ابلاغه الى مجلس الامة، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وتضمنت مذكرة التفاهم ما يلي: ان حكومة دولة الكويت ممثلة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار المشار اليهما فيما بعد بـ «الطرفين».

انطلاقا من العلاقات المتميزة بين دولة الكويت وسلطنة عمان ورغبة من البلدين في تعزيز وتطوير التعاون بينهما في مجال التعليم العالي، وذلك على اساس مبدأ المصالح المتبادلة وعلى ضوء المباحثات التي تمت بين الجانبين الكويتي والعماني، فقد اتفقتا على ما يلي:

المادة 1

يشجع الطرفان التعاون في المجالات الآتية:

1 ـ تبادل الزيارات بين مسؤولي التعليم العالي وخبراء المعادلة وضمان الجودة، وأعضاء الهيئة الاكاديمية والباحثين والطلاب في مؤسسات التعليم العالي ببلدي الطرفين، وذلك في برامج التعليم العالي ذات المصلحة المشتركة للطرفين.

2 ـ التعريف بنظام التعليم العالي وبالكفاءات الموجودة في بلدي الطرفين.

3 ـ تبادل المعلومات العلمية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

4 ـ تبادل المعلومات حول الانظمة والقوانين واللوائح والهياكل المنظمة للتعليم العالي وتجاربه في بلدي الطرفين في هذا المجال.

5 ـ تبادل المعلومات المتعلقة بمتطلبات التنمية في مجال التعليم العالي.

6 ـ تبادل المعلومات المتعلقة بتطوير الأنظمة والمعايير المعمول بها في بلدي الطرفين لضمان الجودة في مؤسسات التعليم العالي وبرامجها الأكاديمية.

7 ـ تبادل الخبرات المتعلقة بإجراءات منح التراخيص لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في بلدي الطرفين وآلية اعتماد مؤسسات التعليم العالي وبرامجها.

8 ـ التعاون في مجال نقل العلم والمعرفة والتكنولوجيا الحديثة.

9 ـ تبادل المعلومات والخبرات حول آلية الاعتراف بمؤسسات التعليم العالي الحكومية والخاصة في بلدي الطرفين وإجراء المشاورات المتعلقة بمعادلة المؤهلات الدراسية التي تمنحه هذه المؤسسات.

10 ـ تبادل المواد التعليمية ومواد التدريس والمعلومات ونتائج البحوث التي تجريها مؤسسات التعليم العالي في بلدي الطرفين والمواد الأخرى ذات العلاقة.

11 ـ تنظيم المعارض والندوات والملتقيات العلمية والدورات التدريبية ذات العلاقة بالتعليم العالي وعقد ورش عمل في مجال تطوير التعليم العالي، ويجوز للطرفين اضافة مجالات اخرى للتعاون من خلال القنوات الديبلوماسية.

المادة 2

1 ـ يتحمل الطرف الموفد تكاليف السعر ذهابا وايابا، والاقامة بالنسبة لزيارة الهيئة الادارية والاكاديمية والباحثين والطلاب الجامعيين، بالإضافة الى رسوم التدريب بالنسبة للمتدربين، ويتحمل الطرف الموفد إليه تكاليف النقل الداخلي والعلاج في الحالات الطارئة لوفود الطرف الآخر.

2 ـ على الطرف الموفد إخطار الطرف الموفد إليه بعدد اعضاء الوفد الزائر المشار اليهم في البند 1 من المادة 1 من هذه المذكرة، واهداف الزيارة قبل شهر على الأقل من تاريخ الوصول.

المادة 3

يعمل الطرفان على الاستفادة من الخبرات العلمية لأعضاء الهيئات الاكاديمية في مؤسسات التعليم العالي في البلدين لفحص الرسائل العلمية التي يعدها طلبة الدراسات العليا وفق نماذج تحكيم تصمم لهذا الغرض، بالاتفاق بين المختصين في جامعات بلدي الطرفين وفقا للأنظمة المعمول بها في هذا المجال.

المادة 4

يعمل الطرفان ـ وفق الإجراءات المتبعة في كل بلد ـ على تسهيل دخول طلاب كل طرف في مؤسسات التعليم العالي لدى الطرف الآخر حسب الطاقة الاستيعابية للمؤسسات، على ان يتم احتساب الساعات المعتمدة وتصديق ومعادلة المؤهلات الدراسية شريطة استيفاء متطلبات القبول الموضوعة من قبل مؤسسات التعليم العالي في بلدي الطرفين.

المادة 5

يعمل الطرفان على ابقاء المنح المتبادلة بين الطرفين وفقا للأنظمة المعمول بها، وحسب الإمكانيات المتاحة.

المادة 6

ينفذ الطرفان المشاريع والبرامج والأنشطة العلمية التي يتم الاتفاق عليها طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في بلدي الطرفين، وبتمويل متكافئ، ما لم يتفق الطرفان على خلاف ذلك.

المادة 7

لا تؤثر أحكام هذه المذكرة في القوانين المعمول بها في أي من البلدين أو بحقوق او التزامات اي من الدولتين الناشئة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تكون أي منها طرفا فيها.

المادة 8

يحمل الطرفان بهذه المذكرة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها في كل من البلدين.

المادة 9

يسوي الطرفان أي خلافات تنشأ عن تطبيق او تفسير أحكام هذه المذكرة وديا من خلال المشاورات عبر القنوات الديبلوماسية.

المادة 10

1 ـ تدخل هذه المذكرة حيز التنفيذ من تاريخ الإشعار الأخير الذي يخطر فيه احد الطرفين الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الديبلوماسية باستيفائها للإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذها.

2 ـ يجوز تعديل هذه المذكرة كتابة بعد موافقة كلا الطرفين، وتدخل التعديلات حيز التنفيذ فقا للإجراءات الواردة في الفقرة الأولى من المادة 10 من هذه المذكرة.

3 ـ تظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة 5 سنوات من تاريخ دخولها حيز التنفيذ وتجدد تلقائيا لمدة سنة، ما لم يخطر احد الطرفين الطرف الآخر كتابة عبر القنوات الديبلوماسية برغبته في إنهاء هذه المذكرة قبل 6 اشهر من تاريخ انتهائها.4 ـ لا يؤثر إنهاء العمل بهذه المذكرة على النشاطات والمشاريع الموقعة او القائمة.