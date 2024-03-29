أسماء العتيبي مديراً عاماً لهيئة الزراعة بالتكليف

(MENAFN
- Al-Anbaa) محمد راتب
أصدر وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة داود معرفي عدة قرارات وزارية بشأن تكليف الوظائف القيادية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.
وجاء في القرارات تكليف كل من أسماء مرشد العتيبي لمنصب مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ونائبا للمدير العام لقطاع الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى عملها مدير إدارة الشؤون القانونية قطاع المدير العام، وتكليف مرزوق الهبي العازمي بمنصب نائب المدير العام لقطاع الثروة السمكية بالإضافة إلى عمله مدير إدارة تراخيص الصيد، وتكليف فجر يوسف الحنيان بمنصب نائب المدير العام لقطاع الزراعة التجميلية إضافة إلى عملها أمين سر مجلس الإدارة قطاع المدير العام، وعبير عبداللطيف الجسار نائبا للمدير العام لقطاع المالية والإدارية، إضافة إلى عملها مدير
إدارة
الإحصاء.
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