أسماء العتيبي مديراً عاماً لهيئة الزراعة بالتكليف

MENAFN - Al-Anbaa) محمد راتب

أصدر وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة داود معرفي عدة قرارات وزارية بشأن تكليف الوظائف القيادية في الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية.

وجاء في القرارات تكليف كل من أسماء مرشد العتيبي لمنصب مدير عام الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ونائبا للمدير العام لقطاع الثروة الحيوانية، بالإضافة إلى عملها مدير إدارة الشؤون القانونية قطاع المدير العام، وتكليف مرزوق الهبي العازمي بمنصب نائب المدير العام لقطاع الثروة السمكية بالإضافة إلى عمله مدير إدارة تراخيص الصيد، وتكليف فجر يوسف الحنيان بمنصب نائب المدير العام لقطاع الزراعة التجميلية إضافة إلى عملها أمين سر مجلس الإدارة قطاع المدير العام، وعبير عبداللطيف الجسار نائبا للمدير العام لقطاع المالية والإدارية، إضافة إلى عملها مديرإدارةالإحصاء.