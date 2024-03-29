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ألونسو يبلغ ليفربول بقراره النهائي

3/29/2024 2:27:58 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حسم الإسباني تشابي ألونسو المدير الفني لفريق باير ليفركوزن متصدر الدوري الألماني لكرة القدم موقفه بشأن خطوته القادمة في ظل الأنباء عن رحيله الصيف المقبل.
وكتب الصحفي الإيطالي، فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عبر حسابه على منصة "إكس" أن ألونسو بصدد إصدار بيان رسمي يعلن فيه استمراره مع ليفركوزن للموسم المقبل.

وأضاف أن المدرب الإسباني حسم قراره وأبلغ بالفعل ناديي ليفربول الإنجليزي وبايرن ميونخ الألماني بهذه الخطوة.

وأشار أيضا إلى أن الشرط الجزائي في عقد تشابي ألونسو سيفعل في صيف العام المقبل 2025.

وتابع بأن المدير الفني لنادي باير ليفركوزن وضع بالفعل خطة مع إدارة النادي بشأن الصفقات الجديدة، وأقنع بعض نجوم الفريق بعدم الرحيل في الصيف المقبل مثل فلوريان فيرتز.

وأشار رومانو "بخلاف بايرن ميونخ وليفربول، فإن ريال مدريد يترقب أيضا مصير ألونسو في المستقبل".

يذكر أن نادي ريال مدريد أعلن قبل أشهر قليلة تجديد عقد مدربه الحالي الإيطالي كارلو أنشيلوتي لموسمين إضافيين ليبقى الإيطالي المخضرم حتى صيف 2026.

المصدر: روسيا اليوم

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