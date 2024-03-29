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الأردن ينفذ 8 إنزالات جوية على شمالي غزة

3/29/2024 2:27:44 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نفذت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، الجمعة، 8 إنزالات جوية لمساعدات إنسانية وغذائية استهدفت عدداً من المواقع شمالي قطاع غزة.


وشاركت في تنفيذ العملية طائرة من نوع C130 تابعة لسلاح الجو الملكي الأردني وطائرة تابعة لمصر وطائرة تابعة لدولة الإمارات، وطائرتان تابعتان للولايات المتحدة وطائرة تابعة لألمانيا، إضافة إلى طائرة تابعة لبريطانيا وطائرة تابعة لسنغافورة.


وتأتي هذه العملية في إطار الجهود الدولية المتواصلة التي يقوم بها الأردن من أجل إيصال مزيد من المساعدات لسكان القطاع لمساندتهم على مواجهة النقص الحاصل في المواد الغذائية جراء استمرار الحرب الإسرائيلية.


وأكّدت القوات المسلحة أنها مستمرة بإرسال المساعدات الإنسانية والطبية عبر جسر جوي لإيصالها من خلال طائرات المساعدات من مطار ماركا باتجاه مطار العريش الدولي أو من خلال عمليات الإنزال الجوي على قطاع غزة أو قوافل المساعدات البرية.


وارتفع عدد الإنزالات الجوية التي نفذتها القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 63 إنزالاً جوياً أردنياً، 111 إنزالات جوية بالتعاون مع دول شقيقة وصديقة.

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