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بلدية غزة تحذر من انتشار أمراض خطيرة بفعل القوارض والحشرات

3/29/2024 2:27:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حذرت بلدية غزة من مخاطر انتشار أمراض خطيرة بفعل القوارض والحشرات الضارة التي انتشرت نتيجة تراكم كميات كبيرة من النفايات الصلبة في شوارع المدينة بسبب نفاد الوقود ومنع الاحتلال طواقم البلدية من الوصول للمكب الرئيس شرق المدينة وتدمير آليات البلدية.


وأكدت البلدية في بيان صحفي، أن تراكم كميات كبيرة من النفايات الصلبة تقدر بـ90 ألف طن، وتدمير آليات البلدية وكذلك تسرب مياه الصرف الصحي في شوارع المدينة أدى إلى انتشار الأمراض وتلوث الخزان الجوفي وانتشار الجرذان والحشرات الضارة والروائح الكريهة في المدينة.


وطالبت بلدية غزة منظمة الصحة العالمية وكافة المنظمات الأممية بالتدخل السريع وإنقاذ الحياة الإنسانية في المدنية وتوفير احتياجات البلدية من الوقود والآليات لتمكنيها من جمع النفايات والحد من الكارثة الصحية والبيئية الكبيرة التي تعيشها المدينة بفعل العدوان وحرب الإبادة الجماعية.

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