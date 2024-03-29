بلدية غزة تحذر من انتشار أمراض خطيرة بفعل القوارض والحشرات



وأكدت البلدية في بيان صحفي، أن تراكم كميات كبيرة من النفايات الصلبة تقدر بـ90 ألف طن، وتدمير آليات البلدية وكذلك تسرب مياه الصرف الصحي في شوارع المدينة أدى إلى انتشار الأمراض وتلوث الخزان الجوفي وانتشار الجرذان والحشرات الضارة والروائح الكريهة في المدينة.



وطالبت بلدية غزة منظمة الصحة العالمية وكافة المنظمات الأممية بالتدخل السريع وإنقاذ الحياة الإنسانية في المدنية وتوفير احتياجات البلدية من الوقود والآليات لتمكنيها من جمع النفايات والحد من الكارثة الصحية والبيئية الكبيرة التي تعيشها المدينة بفعل العدوان وحرب الإبادة الجماعية.