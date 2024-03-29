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125 ألفا يؤدون صلاة الجمعة في المسجد الأقصى

3/29/2024 2:27:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أدى الآلاف من الفلسطينيين، صلاة الجمعة الثالثة من شهر رمضان المبارك في المسجد الأقصى، رغم إجراءات الاحتلال المشددة وغير المسبوقة، المفروضة على مدينة القدس.


وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 125 ألف فلسطيني أدوا صلاة الجمعة الثالثة من رمضان في رحاب المسجد الأقصى.


وقال خطيب المسجد الأقصى يوسف أبو اسنينة، إن الشعب الفلسطيني شد الرحال إلى المسجد الأقصى اليوم لتأكيد إسلاميته ورفض تهويده.


وواصلت قوات الاحتلال فرض قيود مشددة وتضييقات على وصول الفلسطينيين إلى مدينة القدس المحتلة، وعزّزت من تواجدها على الحواجز العسكرية المؤدية إلى المدينة المقدسة، ودققت في هويات المواطنين ومنعت المئات منهم من الوصول إليها لأداء صلاة الجمعة، بذريعة عدم حصولهم على التصاريح اللازمة.


وأدى مئات الفلسطينيين الصلاة في الشوارع، قرب حواجز الاحتلال، بعد منعهم من الدخول للصلاة في الأقصى، جُلهم من المسنين.

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