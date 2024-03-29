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القيادة المركزية الأميركية تعلن تدمير 4 مسيّرات للحوثيين فوق البحر الأحمر

3/29/2024 2:27:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، فجر الجمعة، عن تدمير 4 مسيرات أطلقها الحوثيون باتجاه سفينتين في البحر الأحمر.
وقالت القيادة على منصة "إكس" إن القيادة المركزية حيدت أربع طائرات مسيرة أطلقها الحوثيون من اليمن.

وأضافت أن المسيّرات كانت تستهدف سفينة حربية أمريكية وأخرى تابعة للتحالف الذي تقوده واشنطن ضمن منطقة البحر الأحمر، ما استدعى الدفاع عن النفس.

وأشارت إلى أنه "لم يتم الإبلاغ عن وقوع أية إصابات أو أضرار للسفن الأمريكية أو قوات التحالف".

وأوضحت أنه يتم اتخاذ تلك الإجراءات "لحماية حرية الملاحة وجعل المياه الدولية أكثر أمانا للبحرية الأمريكية والسفن التجارية".

المصدر: روسيا اليوم

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