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الاحتلال يوافق على جولة جديدة من محادثات الهدنة في غزة

3/29/2024 2:27:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على جولة جديدة من محادثات الهدنة ستجرى في "الأيام المقبلة" عبر الوسطاء مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين بإسرى فلسطينيين.
وقال مكتب نتيناهو في بيان الجمعة، إنّه "بناء على ما ورد عن مفاوضات لإطلاق سراح الرهائن، وَجب التوضيح أن رئيس الوزراء تحدث مع مدير الموساد ومدير جهاز الأمن العام (الشاباك)، ووافق على الجولة التالية من المحادثات - في الأيام المقبلة - في الدوحة والقاهرة، مع توجيهات للمضي قدماً في المفاوضات"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.

أ ف ب

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