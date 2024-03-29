الاحتلال يوافق على جولة جديدة من محادثات الهدنة في غزة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) وافق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، على جولة جديدة من محادثات الهدنة ستجرى في "الأيام المقبلة" عبر الوسطاء مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) للتوصل إلى وقف لإطلاق النار وتبادل المحتجزين بإسرى فلسطينيين.
وقال مكتب نتيناهو في بيان الجمعة، إنّه "بناء على ما ورد عن مفاوضات لإطلاق سراح الرهائن، وَجب التوضيح أن رئيس الوزراء تحدث مع مدير الموساد ومدير جهاز الأمن العام (الشاباك)، ووافق على الجولة التالية من المحادثات - في الأيام المقبلة - في الدوحة والقاهرة، مع توجيهات للمضي قدماً في المفاوضات"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.
أ ف ب
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