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السعودية.. ظهور معتمر عملاق في الحرم المكي يشعل تفاعلا

3/29/2024 2:27:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لشخص فارع الطول يؤدي مناسك العمرة في الحرم المكي برمضان 2024 الأمر الذي أثار تفاعلا.


مقطع الفيديو للمعتمر الذي وصفه نشطاء بـ"العملاق" تداولته وسائل إعلام سعودية رسمية ومحلية دون تقديم تفاصيل إضافية عن جنسية المعتمر المقصود أو معلومات عن طوله بالضبط.



ويأتي تداول مقطع الفيديو مع دخول شهر رمضان 2024 يومه الـ19 صباح الجمعة واستمرار توافد مئات الآلاف من المعتمرين لأداء مناسكهم في الحرم.

وتتوجه الأنظار إلى تحري هلال عيد الفطر 2024 إذ سيكون هناك دول إسلامية ستصوم رمضان 30 يرما وأخرى 29 وفقا للحسابات الفلكية التي أوردها مركز الفلك الدولي في بيان وصل لموقع CNN بالعربية نسخة منه، الخميس. (سي أن أن)


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