السعودية.. ظهور معتمر عملاق في الحرم المكي يشعل تفاعلا

(MENAFN
- Alghad Newspaper) تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو وصور لشخص فارع الطول يؤدي مناسك العمرة في الحرم المكي برمضان 2024 الأمر الذي أثار تفاعلا.
مقطع الفيديو للمعتمر الذي وصفه نشطاء بـ"العملاق" تداولته وسائل إعلام سعودية رسمية ومحلية دون تقديم تفاصيل إضافية عن جنسية المعتمر المقصود أو معلومات عن طوله بالضبط.
ويأتي تداول مقطع الفيديو مع دخول شهر رمضان 2024 يومه الـ19 صباح الجمعة واستمرار توافد مئات الآلاف من المعتمرين لأداء مناسكهم في الحرم.
وتتوجه الأنظار إلى تحري هلال عيد الفطر 2024 إذ سيكون هناك دول إسلامية ستصوم رمضان 30 يرما وأخرى 29 وفقا للحسابات الفلكية التي أوردها مركز الفلك الدولي في بيان وصل لموقع CNN بالعربية نسخة منه، الخميس. (سي أن أن)
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