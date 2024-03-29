دراستان: النوم الجيد والكافي قد يكون مفتاح الشباب الدائم

MENAFN - Alghad Newspaper) توصلت دراستان جديدتان نُشرتا في مجلة "Proceedings of the Royal Society B" أن عدم الحصول على قسط كافٍ من النوم قد يُشعرك بأنك أكبر بما يتراوح بين خمس وعشر سنوات من عمرك الحقيقي.وقالت ليوني بالتر، باحثة النوم في جامعة ستوكهولم بالسويد، والمؤلفة الرئيسية للدراستين، لـCNN: "يلعب النوم دورًا سببيًا في كيفية شعور كبار السن".وأوضحت أن "النوم غير الكافي يصيب الفرد بالنعاس. والنعاس حالة تحفيزية مهمة تجعلنا نعطي الأولوية للنوم، ويقلّل من مستويات الطاقة لدينا".

وأشارت بالتر إلى أنّ نقص الطاقة والحافز سيساهم بالتأكيد في الشعور بالشيخوخة، كما يحدّ من قدرة الشخص على البقاء نشيطًا بدنيًا واجتماعيًا، ويعزز العاملان الأخيران من مشاعر الشباب.



وقال باحث النوم الدكتور تشانغ هو يون، أستاذ علم الأعصاب في جامعة سيؤول الوطنية بسيونغنام في كوريا الجنوبية، غير المشارك في الدراستين: "يمكن فهم العمر بأبعاد متعددة: الزمني، والبيولوجي، والذاتي".

ورأى يون في حديثه مع CNN: "عمومًا، تسلّط هذه النتائج الضوء على أهمية النوم الكافي للحفاظ على عمر الشباب الذاتي، ما قد يفيد الصحة العقلية والجسدية".

ويُعتبر الشعور بالشباب أمر جيد، بحسب العلم. وقد ارتبط في الدراستين بالعيش لفترة أطول، وانخفاض معدل الإصابة بالخرف، واكتئاب أقل، وسمات أكثر إيجابية مثل التفاؤل، والأمل، والمرونة، وصحة بدنية وعقلية أفضل.



ويتمتع الأشخاص الذين يشعرون بأنهم أصغر من أعمارهم بأدمغة أكتر تطابقًا. ووجدت دراسة أجريت في يونيو/ حزيران 2018 أن كبار السن الذين يشعرون بأنهم أصغر سنا لديهم المزيد من المادة الرمادية في أدمغتهم، وسجلوا نتائج أصغر سنًا في اختبارات عمر الدماغ.



دراستان.. نتيجتان مماثلتان



أجرت بالتر وزملاؤها دراستين. اختبروا بإحداهما مدى جودة نوم 429 شخصًا تتراوح أعمارهم بين 18 و70 عامًا في منازلهم خلال الشهر السابق. وفي مقابل كل ليلة من قلة النوم خلال تلك الفترة، أبلغ الناس عن شعورهم بحوالي ربع عام أكبر من عمرهم الزمني.

وقال يون إن "التغيرات في المزاج ومشاعر التعب تساهم أيضًا في الشعور الشخصي بالشيخوخة. هذه التغييرات تعتبر مظاهر نموذجية للحرمان من النوم، ويمكن أن تؤدي إلى تفاقم النعاس وإدراك الشيخوخة".



مع ذلك، إذا نام الشخص جيدًا خلال الشهر، فإنه يشعر بأنه أصغر بنحو ست سنوات، في المتوسط، من عمره الحقيقي.



الحرمان الشديد من النوم



طلبت الدراسة الثانية من 186 من المشاركين ذاتهم النوم في المختبر لمدة ليلتين، مع التأكد من أنهم لم يحصلوا على أكثر من أربع ساعات من النوم كل ليلة. كانت التجربة الشخصية للشيخوخة أكبر بكثير عندما تعرض الأشخاص لهذه الدرجة من الحرمان من النوم: في المتوسط، شعر الناس بما يقرب من 4 سنوات ونصف السنة أكبر مما كانوا عليه بالفعل.



ما مدى سرعة تعافي الأشخاص من قلة النوم والبدء في الشعور بالشباب مجددًا؟

ردّت بالتر أنّ "الإجابة على هذا السؤال غير معروفة". وقالت: "ما تشير إليه بياناتنا مفاده أنّ الأمر قد يحدث بسرعة كبيرة. أي شيء يمكن أن يخفف من النعاس قد يكون له أثر مباشر على العمر الشخصي. ومع ذلك، للحصول على تأثيرات جوهرية ودائمة، يعد ضمان النوم الكافي أمرًا ضروريًا".

تم تتبع النعاس في الدراسة الثانية، ولكل وحدة زيادة على مقياس القياس، أضاف الأشخاص 1.23 سنة إلى تقييم الشيخوخة لديهم. لم يكن الجنس مهمًا، لكن النمط الزمني للنوم كان مهمًا؛ فالأشخاص الذين يحبون الاستيقاظ باكرًا، شعروا بالتأثير بشكل أعمق.

وصنفوا أنفسهم على أنهم أكبر بخمس سنوات من الأشخاص الذين ينشطون مساء، الذين صنفوا أنفسهم بأنهم أكبر بأربع سنوات من الفئات المعتدلة، وهم أشخاص لديهم ساعة جسم لا تتناسب مع أي من التطرفين.



ومع ذلك، عندما حصل الأشخاص الذي يستيقظون باكرًا على ما يصل إلى تسع ساعات من النوم ليلاً، شعروا بأنهم أصغر سناً بكثير. فهل يحتاجون إلى ساعات نوم أكثر ممن ينشطون ليلًا؟



وكتبت بالتر وزملاؤها في الدراسة: "تدعم هذه النتائج أن النوم، وهو ظاهرة بيولوجية حيوية، قد يحمل مفتاح الشعور بالشباب".



وقال يون إنه لتحسين الصحة العامة، فإن إعطاء الأولوية للنوم الكافي أمر بالغ الأهمية، موضحًا: "إذا كنت تشك في أن حرمانك من النوم سببه اضطراب في النوم مثل الأرق أو توقف التنفس أثناء النوم، فمن الضروري طلب التقييم والعلاج من أخصائي الرعاية الصحية". ( سي أن أن)