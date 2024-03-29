السبت.. بدء التشغيل الرسمي للربط الكهربائي بين العراق والأردن



وقال الوزير في بيان صحافي، اليوم الجمعة، إنه بعد جهد كبير ومتابعة حثيثة، نقطف ثمار الإنجاز بإطلاق التشغيل الرسمي للربط الكهربائي بين العراق والأردن يوم غد السبت.

وأضاف: "أولى ثمار المشروع تجهيز قضاء الرطبة، في محافظة الأنبار، والقريبة من الحدود الأردنية، بالطاقة الكهربائية بعد معاناة دامت 10 سنوات لم ينعم خلالها السكان بالكهرباء الوطنية بعد تخريبها من قبل عصابات الإرهاب، إثر اجتياح المحافظة عام 2014".

وأوضح وزير الكهرباء، أن طول خط الربط الكهربائي يبلغ 330 كم، داخل الأراضي العراقية + 6 كم داخل الأراضي الأردنية بجهد 132 كيلو فولت. وسيكون مقدار الطاقة المجهزة عبر الخط الناقل في المرحلة الأولى بحدود 40 ميغاواط، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية تبلغ 150 ميغاواط بعد اكتمال الخط لغاية محطة القائم، على أن تصل النتائج إلى 500 ميغاواط، مستقبلا، لتغذية أجزاء كبيرة من محافظة الأنبار غربي البلاد.

بدوره، أثنى عضو الحكومة المحلية عدنان الكبيسي في محافظة الأنبار غربي البلاد، بالجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومتان العراقية والأردنية، لاكتمال الخط الكهربائي بين البلدين، وإنهاء معاناة انقطاع الكهرباء.

وأكد الكبيسي لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن المسؤولين الأردنيين أبدوا تعاونهم الكبير، منذ رسم الملامح الأولية للخط الكهربائي الذي سينهي معاناة المواطنين من أبناء الرطبة في محافظة الأنبار، بعد انقطاع الكهرباء منذ سنوات طويلة.

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