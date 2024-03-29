من المستفيد مما يجري على الساحة الأردنية؟ القضية الفلسطينية أم إسرائيل؟

MENAFN - Alghad Newspaper) عمان – الغد - بات الحديث عن اعادة فتح العلاقات مع قادة حماس اردنيا كمن يزرع فخا في فراشه بعد حملة التحريض والتأليب التي تقودها الحركة على الاردن وذراعها جماعة الاخوان المسلمين فضلا عن التدخلال في الشان المحلي .



وكانت أحيت الزيارة الأخيرة التي قادت القيادي في حركة حماس الفلسطينية، خالد مشعل، إلى الأردن، الحديث عن عودة محتملة للعلاقات بين المملكة والحركة الإسلامية الحاكمة في غزة الا ان الموقف الاردني الرسمي كان واضحا منذ البداية بان ما تمارسه الحركة من تحريض على الاردن وان التاريخ يعيد نفسه بعد ممارسة الحركة انشطة غير مشروعة في الاردن العام 1999.



وكان الاردن في عام 1999، حظر حركة حماس، وهي فرع من جماعة الإخوان المسلمين، بعد أن اتهمها بالقيام بأنشطة غير مشروعة داخل المملكة.

ثم أصدرت السلطات انذاك مذكرات توقيف بحق خالد مشعل وخمسة من كبار مسؤولي حماس، وهم، موسى أبو مرزوق، وإبراهيم غوشة وعزت الرشق وسامي خاطر ومحمد نزال.



ومنذ ذلك الحين، يعيش مسؤولو حماس في قطر.



ما اعاد تأكيد الموقف الحمساوي تجاه الاردن هو تصريحات رئيس المكتب السياسي خالد مشعل في فعالية نسائية في الاردن قوله " إخوانكم في قيادة الحركة منذ بداية المعركة يعملون في مسارات أنتم تتابعونها وأهمها مسار إسناد المعركة عسكريا من الداخل ومن الخارج بكل جهود ونحن ما زلنا نحث الأمة أن تنخرط في المعركة وأن تختلط دماء هذه الأمة مع دماء أهل فلسطين حتى ننال الشرف وتحسم هذا الصراع لصالحنا بإذن الله تعالى.



ونوه: نزول الملايين من أجل فلسطين إلى الشوارع نريده أن يكون مستداما وهذا يحتاج إلى تنظيم وتحفيز وإدارة وإلى مأسسة.



هذه العبارات قالها مشعل في عمان خلال حضوره فعالية نسائية عبر فيها عن حجم التخطيط الذي يتم على الساحة الاردنية.



وبالتوازي اندلعت مسيرات ليلية باعداد كبيرة في منطقة الرابية في عمان ظهرت من خلالها العديد من التجاوزات على الاردن وقيادته واهله فضلا عن عمليات تحريض هنا وهناك بحيث اصبح الحديث والتنسيق بين المشاركين في المسيرات في الاردن ودول عربية هو نفس الحديث والتنسيق والعبارات والمطالب.



الرد الحكومي الاردني في بدايته كان قاس وهذه الافعال عبر عنها حديث الناطق باسم الحكومة الدكتور مهند المبيضين الذي قال :أنّ هناك أيديولوجيات بائسة وشعبويات تريد تأليب الرأي العام باستغلال المشاعر والعواطف".



وقال المبيضين ، إنّ أي محاولات للتحريض على الدولة الأردنية هي محاولات يائسة تريد أن تشتت البوصلة وتشتت التركيز الأردني.



وشدد على أنّ الأردن بلد له سيادة وله مرجعياته الدستورية ولاينظر إلى بعض المراهقات السياسية.



وأشار إلى أنّ هناك إفلاسًا من القوى التي تريد أن تطعن في الموقف الأردني أو تريد إجبار الأردن على اتخاذ خيارات أخرى.



وطلب مبيضين من قادة حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن يوفروا نصائحهم ودعواتهم لضرورة حفظ السلم والصمود لأهل في قطاع غزة.



وأكد أنّ السلام هو الخيار الاستراتيجي ومعاهدة السلام هي التي تمكن الأردن من ممارسة الدور في تخفيف الضغوط على الأهل في الضفة الغربية.



وبالعموم تتوالى دعوات تحريض من حركة حماس في الداخل الأردني في ظل تقارير متعددة تؤكد دور الإخوان المسلمين في التحريض.



حديث خالد مشعل في نزول الملايين للشارع، يعتبر دعوة صريحة أخرى من الحركة إلى توسيع نطاق الفوضى في المنطقة، فيما كان تعبيره وأن "تختلط دماء هذه الأمة مع دماء أهل فلسطين حتى تنال الشرف، وتحسم هذا الصراع لصالحنا بإذن الله تعالى".



هذا الحديث لخالد مشعل أعقب زيارة وفد حماس إلى طهران، فيما انتشر ، مقطع صوتي لقائد الكتائب، محمد ضيف، يدعو فيه الشعوب المسلمة إلى الزحف نحو فلسطين، قائلا: "ولا تجعلوا حدودا ولا أنظمة ولا قيودا تحرمكم شرف الجهاد والمشاركة في تحرير المسجد الأقصى".



وخصّ بالذكر شعوب دول، كان من بينها الأردن ومصر والجزائر والمغرب.



ففي عام 2006، اتهم الأردن حماس بتهريب أسلحة إلى المملكة من سوريا، وفي عام 2015، حُكم على 12 أردنيا بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا لتورطهم في خلية تابعة لحماس.



وقد أدانتهم محكمة امن الدولة بتهمة تصنيع متفجرات وتنفيذ أعمال تهدد أمن البلاد.



وفي عام 2009 سُمح لمشعل بدخول الأردن مجددا، لكن للمشاركة في تشييع جنازة والده فقط.



كما سمح له في العام الماضي، مع اثنين من مسؤولي حماس، هما إسماعيل هنية، والرشق، بالمشاركة في تشييع جنازة غوشة، الذي توفى عن عمر ناهز 85 عاما ودفن في المملكة.



وفي الشهر الماضي، قام مشعل مرة أخرى بزيارة مفاجئة إلى الأردن لمدة أسبوعين، قالت عنها مصادر أردنية وفلسطينية إنها "زيارة خاصة" التقى خلالها القيادي بحماس، بأفراد أسرته وأقاربه فقط.



وبعد أيام من زيارة مشعل، دعا عددٌ من السياسيين والأكاديميين الأردنيين الحكومة إلى إعادة العلاقات مع حماس، فيما جاءت هذه الدعوة خلال ندوة نظمها مركز مستقل في عمان، تحت شعار العلاقة بين الأردن وحماس، الأسس والتحولات والتوجهات المستقبلية.



وعموما ما تفعله حماس على الساحة الاردنية يضيع اية جهود من شأنها ان تدعم الاهل في غزة والذي يقدم لهم الاردن وهو ملاذهم الوحيد في المساعدات اقصى الدعم .



ما تفعله حماس في الاردن وذراعها الاخوان المسلمين لا يتعدى خلط الاوراق شعبيا والضغط على الاردن لفتح علاقات معها واعادة تأهيلها لمرحلة ما بعد غزة من جهة اذ ان التأكيد الاردني دائما هو الحديث مع السلطة الفلسطينية صاحبة الشرعية.



ما تحاول قيادات حماس ايصاله الى الاردن والرسائل الكثيرة لن تجدي نفعا طالما يتم التأثير من خلال لي ذراع الاردن داخليا ومحاولة تفجير الجبهة الداخلية وهو ما عبر عنه الاردن في اكثر من مرة وتأكيده ان الاردن رئة فلسطين وستمضي في تقديم المساعدادات الدعم لها رغم ما يحاك ويمارس ضدها.



كما ان الحديث عن اعادة فتح العلاقات مع حماس التي طالب ويطالب بها قيادات محسوبة على الاخوان في الاردن لن تثني الاردن عن حماية مصالحة الوطنية واكنه واستقراره الاساس لان منعته ستدعم صمود الاهل في غزة والضفة الغربية.



وعموما يحق للاردن ان يدافع عن امنه ومصالحه وان لا يسمح لاية تدخلات ايرانية او حمساوية او ممارسات اخوانية على ارضة لانه البلد الاكثر قدرة على دعم صمود المقاومة و الاهل في غزة.



وتصريحات وزير الاتصال الحكومي الناطق باسم الحكومة لا تقول الكثير مما ترصده الدولة من تجاوزات واخفاقات هنا وهناك ما يشدد على ضرورة ان يعيد الاخوان والمناصرين لحركة حماس في الاردن حساباتهم من جديد.



ان ما يحدث هو دعم واضح لاسرائيل وورقة من ذهب تقدم للمشروع الصهيوني وان التصعيد في الاردن والمحاولات اليائسة لزعزعة امنه واستقراره تصب في صالح اسرائيل.



ترى هل يدرك قادة حماس ذلك ومن المستفيد مما يجري على الساحة الاردنية ؟ القضية الفلسطينية ام اسرائيل؟.