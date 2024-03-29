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التعمري ينافس بجائزة الأفضل بالتصفيات المشتركة من الآسيوي

3/29/2024 2:27:25 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) طرح الموقع الرسمي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، منافسة حول جائزة أفضل لاعب خلال فترة التوقف الدولي الماضية، والتي شهدت إقامة مباريات ضمن التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم وآسيا.

وشهد التصويت دخول نجم المنتخب الوطني موسى التعمري (27 عاما) في السباق، بعد أن تألق بصورة ملحوظة بالفترة الأخيرة.

وسجل التعمري 5 أهداف مع المنتخب الوطني في مرمى باكستان خلال مباراتي الذهاب والإياب، ليساهم في رفع رصيد "النشامى" إلى 7 نقاط محتلا المركز الثاني بترتيب المجموعة السابعة.

وينافس التعمري في التصويت الجماهيري الذي أطلقه الاتحاد ويستمر حتى مساء الأحد، كل من هيونج مين سون (كوريا الجنوبية)، عدي الدباغ (فلسطين)، عمر خريبين (سورية)، سلطان عادل (الإمارات)، ايلدور شامرادوف (أوزبكستان)، كريج جودوين (أستراليا)، باتيوات كاماي (تايلاند)، وو لي (الصين)، جويل كوجو (قرغيزستان)، جاي إدزيس (إندونيسيا)، شريف محمد (أفغانستان)

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