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كهرباء إربد تنفذ“افعل الخير في شهر الخير” بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد

3/29/2024 2:25:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بدأت شركة كهرباء إربد بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد بتنفيذ حملة (افعل الخير في شهر الخير) والتي تهدف إلى توزيع كوبونات شراء مواد غذائية على الأسر العفيفة ضمن منطقة امتياز الشركة في محافظات الشمال الأربع (إربد، جرش، عجلون والمفرق) في شهر رمضان المبارك.
ويأتي تنفيذ هذه الحملة لتمكين العائلات المحتاجة من تأمين احتياجاتها من المواد الغذائية الأساسية في شهر رمضان المبارك وللتخفيف عنها من الأعباء المالية المترتبة عليها في ظل الظروف الحياتية الصعبة التي تواجهها.

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