كهرباء إربد تنفذ“افعل الخير في شهر الخير” بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد

كهرباء إربد تنفذ“افعل الخير في شهر الخير” بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد
التاريخ
3/29/2024 2:25:51 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) بدأت شركة كهرباء إربد بالتعاون مع مؤسسة ولي العهد بتنفيذ حملة (افعل الخير في شهر الخير) والتي تهدف إلى توزيع كوبونات شراء مواد غذائية على الأسر العفيفة ضمن منطقة امتياز الشركة في محافظات الشمال الأربع (إربد، جرش، عجلون والمفرق) في شهر رمضان المبارك.
ويأتي تنفيذ هذه الحملة لتمكين العائلات المحتاجة من تأمين احتياجاتها من المواد الغذائية الأساسية في شهر رمضان المبارك وللتخفيف عنها من الأعباء المالية المترتبة عليها في ظل الظروف الحياتية الصعبة التي تواجهها.
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