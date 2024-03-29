قبيل الإفطار.. وفاة أربعيني غرقا في الغور الشمالي

قبيل الإفطار.. وفاة أربعيني غرقا في الغور الشمالي
التاريخ
3/29/2024 2:25:51 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قضى أربعيني غرقا قبيل إفطار يوم الجمعة، بقناة الملك عبدالله في لواء الغور الشمالي بمحافظة إربد.
وتم إسعاف الغريق إلى مستشفى أبو عبيدة الحكومي، إلا أن الطبيب أكد أنه قد فارق الحياة.
وتم تحويل الجثة لتشريحها والوقوف على أسباب الحادثة.
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