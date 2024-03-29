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قبيل الإفطار.. وفاة أربعيني غرقا في الغور الشمالي

3/29/2024 2:25:51 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قضى أربعيني غرقا قبيل إفطار يوم الجمعة، بقناة الملك عبدالله في لواء الغور الشمالي بمحافظة إربد.

وتم إسعاف الغريق إلى مستشفى أبو عبيدة الحكومي، إلا أن الطبيب أكد أنه قد فارق الحياة.


وتم تحويل الجثة لتشريحها والوقوف على أسباب الحادثة.

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