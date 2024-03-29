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التعنيف أثناء الولادة يطال 28% من نساء العالم - جريدة الوطن السعودية

3/29/2024 2:24:26 PM
(MENAFN- Al Watan) صنفت منظمة الصحة العالمية ما تتعرض له النساء من انتهاكات أثناء الولادة ((عنفًا ضد المرأة))، وذكرت استشارية أمراض النساء والولادة وجراحة الحوض الترميمية، الدكتورة فاطمة الشنقيطي، أن الولادة كانت تعتمد على الداية، ثم صارت تعتمد على المستشفى لخفض معدلات وفيات الأمهات والمواليد الرضع، وأدى ذلك لتحسين الصحة والحد من الوفيات المرتبطة بالولادة، لكن بدلاً من أن تكون الولادة الطبيعية عملية فسيولوجية بحتة دون تدخلات طبية، صارت الحامل وجنينها من المرضى وبحاجة للولادة في مدة معينة، وكثرت التدخلات الطبية، وطغى تركيز الطاقم الطبي على التكنولوجيا، وعمّ الخوف والترهيب غرف الولادة، مع إهمال المهنيين الجوانب العاطفية والنفسية والاجتماعية في علاقتهم مع الحامل وجنينها.
استعداد وإجراءات
شددت، الدكتورة الشنقيطي، على أن الحامل التي تدخل المنشأة الصحية للمخاض تحتاج أن تكون مستعدة بمعلومات تساعدها على اتخاذ قراراتها، ومعرفة ما سيجري لها أثناء الولادة، كما يحق لها رفض بعض الإجراءات إذا كانت متعافية وذات حمل منخفض الخطورة، كما أن عليها تجنب الإجراءات والممارسات الطبية غير المعتمدة على البراهين الطبية، وعليها أن تناقش حالتها مع الطبيب أو القابلة، وتتخذ القرار معهم حول الإجراءات الضرورية وغير الضرورية.
وأوضحت أن من التدخلات الطبية القسطرة الوريدية، الحقنة الشرجية، منع الحركة وإبقائها على وضعية الاستلقاء على الظهر، منعها من الأكل والشرب، استخدام الأدوية لإيقاف آلام الولادة، تخدير الجزء السفلي المعروف بإبرة الظهر، مراقبة الجنين المستمرة إلكترونيًا، الطلق الصناعي لتحفيز أو تسريع الولادة، فتح الغشاء الأمنيوسي المحيط بالجنين طبيًا، الضغط على أعلى البطن من أجل تسريع الولادة، عملية قص العجان بلا دواع طبية، قطع الحبل السري فور الولادة، والعملية القيصرية.
وذكرت أن ورقة علمية صدرت عام 2006 للإجابة عن لماذا ترضخ الأمهات لكل تلك التدخلات الطبية، وكانت الإجابة، برغبتها باستعمال الطرق الجديدة والطب الحديث وثقتها بالطاقم الصحي والإجراءات المتبعة، وبسبب الآلام المترتبة أثناء المخاض والولادة، وبسبب المناخ العام من بداية الحمل حتى الولادة والمحاط بعبارات التخويف والترهيب من قبل الطاقم الصحي، وخوفها من تأنيب الضمير لو حدث شيء لها أو للطفل، وجهلها بما يترتب على الحمل والمخاض والولادة، والخوف مما لا تعرفه.
وذكرت أن منظمة الصحة العالمية عرفت عنف التوليد بأنه أي فعل ((جسدي أو لفظي)) يسبب الأذى جسديُا أو نفسيًا، مشيرة إلى أن 28% من النساء في العالم يتعرضن لعنف الولادة، ومن علاماته اكتئاب ما بعد الولادة، وما له من عواقب نفسية جسيمة، والخوف من تجربة الحمل والولادة، عدم متابعة الحمل في المنشآت الصحية، كما للعنف علاقة بالإسقاط والولادات المبكرة، ونقص نمو الأجنة.
ظاهرة عالمية
توضح، الدكتورة ريم سعيد الغامدي، أستاذ القبالة المساعد بجامعة الملك سعود أن عنف التوليد ظاهرة عالمية اعترف بها عام 2001 في مؤتمر عالمي أوصى بمعاملة الولادة بإنسانية، والتقليل من إضفاء الطابع الطبي البحت على الولادة، واستخدام العمليات القيصرية أو التدخلات الطبية بدون الحاجة لها.
وظهر المصطلح الأول للظاهرة بما يسمى ((أنسنة الولادة))، ثم صدر تقرير تحليل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية عام 2010، والذي صنّف تلك الممارسات بمسمى ((عدم الاحترام والتعنيف))، وفي 2011 صدر ميثاق رابطة تحالف الشريط الأبيض بتبيان 7 حقوق، من بينها حق المرأة في أخذ المعلومات والموافقة المستنيرة والرفض، واحترام اختياراتها وتفضيلاتها، بما في ذلك الرفقة أثناء رعاية الأمومة؛ وعدم إجبارها على فعل شيء لها دون علمها وموافقتها، وأنه لا يمكن لأحد أن يهينها أو يسيء إليها لفظيًا، وحقها بالرعاية المنصفة، وعدم منعها من الحصول على رعاية الأمومة التي تحتاجها، وعدم احتجازها أو احتجاز طفلها دون سلطة قانونية.
وتم تحديث هذه الحقوق في 2019 لتشمل 10 حقوق في ميثاق رعاية الأمومة المحترمة.
وفي 2015 راجعت مجموعة بحثية في منظمة الصحة العالمية جميع الدراسات التي رصدت هذه الممارسات ضد المرأة أثناء الولادة في جميع دول العالم، وحدثت التصنيف السابق لهذه الممارسات، والتي اشتملت على العنف الجسدي، اللفظي، الجنسي، الوصم والتمييز، والفشل في تلبية المعايير المهنية للرعاية، وضعف العلاقة بين النساء ومقدمي الرعاية، وظروف النظام الصحي وقيوده، وبناء على هذا التصنيف سميت الظاهرة بمسمى ((سوء المعاملة أثناء الولادة)). وفي 2017، حدّث المصطلح إلى ((رعاية الأمومة المحترمة)) لمعالجة الظاهرة وفهمها بشكل أوسع، والذي يشمل أي نوع من سوء المعاملة قبل وأثناء وبعد الولادة.
صياغة المصطلح
تبين الدكتورة رؤى الطويلي، استشاري قبالة وأستاذ مساعد في القبالة بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، أن مصطلح ((العنف التوليدي)) ظهر في أمريكا اللاتينية وإسبانيا في العقد الأول من القرن 21، وكانت فنزويلا الدولة الرائدة في صياغته إضافة إلى تعريفه القانوني في 2007.
ووفق التعريق فإن ((العنف أثناء الولادة هو أي سلوك أو فعل أو إغفال ناجم عن فريق من المهنيين الصحيين، بشكل مباشر أو غير مباشر، في القطاعين العام والخاص)).
تحت التعنيف
تعود الدكتورة الشنقيطي لتوضح التصرفات التي تندرج تحت مسمى ((التعنيف أثناء الولادة))، وتقول ((هناك دراسة مقطعية في منطقة نجد من كلية الطب بجامعة القصيم تناولت مدى انتشار العنف ضد المرأة خلال الحمل وبعد الولادة في السعودية، توضح أن 39.6% أحسسن بالخوف وعدم الارتياح للطاقم الصحي والطبي، و63% مورس عليهن عنف لفظي، و37% مورس عليهن عنف جسدي ولم يتم التبليغ)).
وتكمل ((في مرحلة المخاض، فإن 60% لم يكن لهن حق الاختيار لوجود مرافق معهن أثناء الولادة، و68% لم يتم إخبارهن بحقوقهن مثل حقهن بوجود مرافق، و61% أجبرن على وضعية الولادة على الظهر، و48.5% لم يزوّدن بمعلومات وتعليمات مفيدة، و59.8% لم يتلقين أي دعم خلال هذه المرحلة من الطاقم الصحي لتسكين الألم بأي من الطرق الطبية وغير الطبية، و53.5% فحصن بلا أي دواع طبية من قبل الطلبة للتدريب، ومن 7 إلى 23% لم يتم تطبيق الموافقة المستنيرة للممارسات الطبية أو إخبارهن بحقوقهم الصحية.
أما خلال الولادة، فإن 97% ولدن على وضعية النوم على الظهر، و68.3% تعرضن لقص العجان، و31% لم يتم إعطاؤهن مسكن للألم، و47.3% لم يتم إعطاؤهن المولود بشكل مباشر بعد الولادة، و44.1% لم يتم إخبارهن بحاجة المولود للرضاعة الطبيعية خلال الساعات الأولى من الولادة، وشكل جهل الأمهات بعدم معرفة وضعيات الولادة التي تساعد على تخفيف الألم والمخاض أثناء الولادة 4.4%)).
أوجه العنف
ذكرت الدكتورة الشنقيطي أوجهًا للعنف، منها الإهمال والاستهتار والإغفال والتمييز العنصري والأقوال أو الأفعال غير المحترمة، ومنها عدم الالتزام بالمعايير المهنية عند تقديم الرعاية الصحية، والإهانة اللفظية المتمثلة بالتحدث بلغة قاسية أو أسلوب تهكم، وتهديد وتخويف وتقليل معلومات أو قدرات الأم، وتجاهل الأم وتلبية احتياجاتها بالحمل والولادة مثل خطة الولادة أو تسكين ألم الولادة أو اتخاذها الوضعيات التي ترغبها خلال المخاض، وانتهاك الخصوصية والسرية، مثل عدم وجود خصوصية بالغرف ((غرف منفصلة أو ستائر أو فواصل بين المريضات أو الحوامل)) أو عدم الحرص على تغطية الجسم وقت الفحص أو الولادة، والحرمان من العلاج، والعنف الجسدي والممارسات الاستهلاكية مثل الضرب أو الصفع أو التكميم أو التقييد إلى سرير الولادة ومنع الأم من الحركة، والتعرض للتمييز والعنصرية الدينية أو القبلية، والتدخلات والإجراءات الطبية غير المبررة، والانتظار الطويل للحصول على الرعاية الصحية، والاحتجاز بحجة عدم سداد الفواتير.
ومن هذا المنطلق أطلقت وزارة الصحة السـعودية عام 2018 مبادرة منشأة رعاية الأمومة صديقة الأم والطفل والأسرة، التي تهدف لتعزيز النمـوذج الصحي لرعاية الأمومة الذي يسمح بوجود مرافق مع الأم خلال المخاض والولادة والنفاس، سواء من العائلة أو صديقة، شـــرط ألا يكون تجهيز غرفة الولادة أو التنويم مانعاً مـــن ذلك، وألا يمثل وجود المرافق تعديًا على خصوصية الأمهات الأخريات.
وتؤكد الوزارة أهمية التقصي عن العنف أثناء رعاية ما قبل الولادة، لأن فترة الحمل حساسة وحاسمة لصحة الأم وجنينها في المستقبل، وقالت ((نشجع النساء على طلب المساعدة إذا تعرضن لأي نوع من العنف)).
تصرفات الكادر الصحي
من جانبها، تشير الدكتورة الغامدي إلى أن الكادر الصحي قد يقدم على تصرفات تندرج تحت التعنيف، وتقول ((من خلال نتائج أحد أبحاث رسالتي في الدكتوراه، فإن 1 من كل 5 نساء أبلغن عن تعرضهن لنوع من التعنيف الجسدي أثناء الولادة 21.8%، و1 من كل 3 نساء تعرضن للتعنيف اللفظي بنسبة 38%.
و54% من النساء لم تؤخذ موافقتهن لإجراء التدخلات الطبية مثل قص العجان، فحص المهبل والطلق الصناعي، و63% من النساء أبلغن عن وجود أشخاص في غرف الولادة دون موافقتهن و58% من النساء لم يستطعن اختيار الوضعية التي تريحهن أثناء الولادة، و64% من النساء طُلب منهن التحكم بأجسادهن أثناء ألم المخاض وقوة الدفع أثناء الولادة، و74% من النساء لم يجدن الراحة في بيئة الولادة اللاتي وضعن بها.
وتقول ((هناك تصرفات تصدر بقصد أو دونه، وهي ممارسات فردية ترتكب ظنًا بأنها تحافظ على حياة الأم والطفل، مثل وضع الأم في السرير متصلة بجهاز متابعة نبض الجنين وطلق المخاض ما لا يقل عن 12 ساعة، ومنعها من الذهاب إلى دورة المياه، ومن ثم يتم تركيب قسطرة بولية حتى لا تتحرك من السرير، وبعض المستشفيات توجه الأم بالتبول تحتها وهو غير مريح، كما أن في ذلك التحكم العالي بقدرة المرأة واستقلاليتها أثناء المخاض، وهو أمر حساس جدًا للمرأة، حيث عبرت بعض المشاركات في أحد أبحاث دراسة الدكتوراه عن تجربة ولادتهن بكلمة ((تعزير)) والأخرى بكلمة ((يبونك صنم)).
ومن الممارسات المسيئة للتعامل مع الأمهات الصراخ عليهن للدفع وتخويفهن بعدم كفاية دفعهن أثناء الولادة، وقد يتم تهديدهن بتحمل أي مسؤولية لأي مضاعفات قد تحدث للطفل بعد الولادة.
كذلك دخول العديد من الممارسين الصحيين والمتدربين دون إذن مسبق أثناء دفع المرأة للطفل، وتوقيع المرأة على الموافقة الخطية المجملة على أي تدخل طبي أثناء تسجيل دخولها في المنشأة الصحية.
تصور محترم
تؤكد الدكتورة الغامدي أن تصور النساء عمومًا حول رعاية الأمومة المحترمة في السعودية كان إيجابيًا، مع تباين بين القطاعين الحكومي والخاص، ففي الحكومي أبلغن عن مستويات احترام أقل بكثير مقارنة بالخاص الذي يركز ربما أكثر على المستهلك.
أما الدكتورة الطويلي، فأوضحت أن منظمة الصحة العالمية واليونيسيف ومنظمات دولية أجرت دراسة مشتركة عام 2019 عن العنف في الولادة، وخلصت إلى أن نحو 42% من النساء اللواتي شملتهن الدراسة قلن إنهن تعرضن للإيذاء الجسدي أو اللفظي أو التمييز أثناء الولادة في المراكز الصحية، مع تعرض بعض النساء إلى اللكم والصفع والصراخ أو الاستهزاء أو الضغط عليهن بالقوة، وتتعدد أشكال عنف الولادة الطبيعية الممارس في كل أنحاء العالم، بما في ذلك البلدان المتقدمة، وذلك من استخدام القوة، مثل الضغط على البطن، وإخفاء المعلومات عن المرأة، وعدم الحصول على أي مسكن للألم، واللمس المفرط أو غير المناسب أثناء الولادة أو عند التخدير.
وكانت النساء الأصغر سنًا، والأقل تعليمًا هن الأكثر عرضة للخطر، مما يشير إلى عدم المساواة في كيفية معاملة المرأة أثناء الولادة.
وشددت الدكتورة الطويلي على أنه لا يوجد نص يمنع دخول المرافق للحامل خلال الولادة، سواء زوجها أو والدتها أو من تختاره.
وكانت وزارة الصحة السعودية نشرت في 2021 سياسة المرافق في أقسام النساء والولادة، وهو يعد مرجعًا مبسطًا لكل أم حامل.
مرافقة الزوج
علّقت الدكتورة الغامدي على مرافقة الزوج أثناء الولادة بأنه أحد حقوق المرأة الصحية، وله أثر قوي في دعم الولادة الغريزية الطبيعية، لأن جسم المرأة مليء بالهرمونات الطبيعية التي تساعد على تحفيز الطلق الطبيعي، ومن أهم هذه الهرمونات هو هرمون الحب أو ما يسمى بهرمون ((الأكسيتوسين)) المسؤول عن انقباضات الرحم، حيث يساعد في ولادة الطفل، ويرتفع هذا الهرمون بوجود الأم في بيئة حميمية آمنة وهادئة ودافئة مع المرافق.
وأضافت ((السبب الآخر لضرورة وجود الزوج أو الأم أو الأخت مع المرأة أثناء المخاض، لأنها تحتاج من يحميها ويساندها، ويكون صوتها، ولن تُكره على اتخاذ قرارات لا تريدها أو تحتاجها، ويعطيها المساحة الآمنة للتركيز على تنفسها وقوتها لخوض مراحل المخاض)).
وبينت أن هناك حملات توعوية للمرأة بشأن قص العجان ((قولي_لا_لقص_العجان_الروتيني))، وقد أعرب عن ذلك الوعي الكبير خلال سبع السنوات الماضية، ولكن مازالت بعض الممارسات في المنشآت الصحية بأخذ موافقة المرأة خطيًا مع أوراق الدخول في حال إجراء أي تدخل طبي بشكل روتيني، وهو إجراء قانوني شكلي لتُخلي المنشأة الصحية مسؤوليتها من المحاسبة قانونيًا بأخذ موافقة المرأة قبل ذلك وهو فيه شيء من التلاعب على المرأة بشكل ما، ومن المفترض أخذ الموافقة فقط عندما تحتاج له المرأة في وقت معين أثناء الولادة)).
قلة وعي النساء
تكشف الدكتورة الغامدي أن من أسباب قلة وعي السيدة الحامل بحقوقها وقت الولادة هو عدم وجود بيئة محفزة وداعمة لصوت المرأة واحتياجاتها، وكذلك قلة وجود القابلات المتخصصات في الولادات منخفضة الخطورة ومتابعتها في عيادتها.
والقابلة مخولة بأن تُحيل الحالة ما إن ارتفعت درجة خطورتها إلى طبيب الولادة المتخصص في الولادات عالية الخطورة، ولو طُبق هذا النموذج من رعاية القابلات في النظام الصحي السعودي سنجد تمكين أعلى لصوت المرأة وتصميم المرافق بما يتناسب مع احتياجاتها وتفضيلاتها.
كما أن الخوف سبب آخر، فبمجرد وصول المرأة إلى غرفة الولادة تُجرد من كل دعم عائلي لها وفي بعض المنشآت الصحية تُمنع من إدخال جوالها معها.
وشددت على أن الحامل أو المرأة أثناء المخاض يصنفون عالميًا تحت الفئات المستضعفة التي تحتاج الدعم والرعاية، لذلك يجب أخذ ذلك بعين الاعتبار حالتها النفسية والجسدية وطبيعتها الغريزية لحماية طفلها من أي خطر.
أما الدكتورة الطويلي فتعيد قلة وعي النساء الحوامل بحقوقهن لنقص التثقيف، وللثقافة والتقاليد، والخوف وعدم الثقة، وعدم الوعي بالقوانين واللوائح.
عقوبات تطال الممارس
تكشف الدكتورة الغامدي أن ممارسات التعنيف أثناء الولادة في غالب الأحيان لا يستطيع أحد إثباتها إلا بوجود تسجيل صوتي أو مرئي أو شهود عيان، مبينة أنه ليس هناك عقوبات واضحة من وزارة الصحة تطال الممارس الصحي بالعقاب في حال ثبوت أي من ممارسات سوء المعاملة أثناء رعاية الأمومة.
وبينت أن الوزارة خصصت الرقم 937 كخط مباشر تستطيع المرأة التحدث عبره عن تجربتها، وقالت: من تجارب النساء المشاركات في رسالتي للدكتوراه، فإن المرأة تختار السكوت على أن تشتكي، لأنها تخاف على وليدها أو أن يتم عقابها لاحقًا في حال احتاجت الذهاب للمنشأة الصحية مرة أخرى لتلقي الرعاية أو تتسبب في أخطار على نفسها أو جنينها.
وقالت ((أي ممارس صحي يقوم بأي من ممارسات التعنيف على المرأة أثناء رعاية الأمومة سيكون محاسبًا ومسؤولا عن أفعاله وأقواله وسلوكياته أيًا كان عمله، وهي ممارسات لا تمثل أي من المهن الصحية أو أخلاقياتها المهنية أو فلسفتها العلمية، وإنما هي ممارسات فردية)).
أما الدكتورة الطويلي فتقول ((ينص نظام مزاولة المهن الصحية بالسعودية على أنه على الممارس الصحي احترام حقوق المرضى وذويهم وفقًا للمبادئ الشرعية والمعايير الطبية المعتمدة، وجميع ما يرد من تعليمات من الوزارة والجهات المختصة حيال ذلك، ويكون الممارس الصحي محلا للمساءلة التأديبية إذا أخل بأحد واجباته المنصوص عليها في هذا النظام، أو خالف أصول مهنته، أو كان في تصرفه ما يعد خروجًا على مقتضيات مهنته أو آدابها)).
الولادة المنزلية
تتحدث الدكتورة الطويلي عن أن السعوديات يملن إلى الولادة في المنزل، وتقول: في دراسة حديثة أجريتها مع الدكتورة هيا زيدان والدكتورة إنصاف شعبان عن وجهات نظر المجتمع حول الولادة في المنزل أجريت عام 2023 في السعودية أعربت 53.4% من المشاركات عن اهتمامهن بالولادة المنزلية، وكسبب لهذا الاهتمام أعربت 14.3% منهن عن أملهن في تجنب التدخلات الطبية غير الضرورية في المستشفى، وكان هذا الاهتمام مرتبطًا برغبة النساء في الحصول على تجربة ولادة أكثر إيجابية وتجنب التدخلات الطبية غير الضرورية.
تشير النتائج إلى الحاجة الواضحة إلى سياسة مطورة بالكامل للولادة في المنزل، ومتكاملة تمامًا مع خدمات رعاية الأمومة الموجودة في السعودية، وزيادة الوعي بسلامة وملاءمة الولادة في المنزل للنساء ذوات المخاطر المنخفضة.

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