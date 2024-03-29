Friday, 29 March 2024 10:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


جمعية أصدقاء تقيم سحورا بحضور نخبة من الإعلاميين واللاعبين السابقين - جريدة الوطن السعودية

3/29/2024 2:24:26 PM
(MENAFN- Al Watan) نظّمت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية سحور أصدقاء الرمضاني اليوم بمقر الجمعية في حي الصحافة بالرياض، بحضور رئيس مجلس الإدارة الكابتن ماجد أحمد عبدالله، إلى جانب جمعٌ من اللاعبين السابقين، ورؤساء تحرير الصحف، والإعلاميين، وذلك في إطار جهودها الرامية لمدّ جسور التواصل بين الجمعية واللاعبين السابقين والإعلاميين والشخصيات الرياضية؛ لإيصال رسالة الجمعية السامية حول خدمة اللاعبين السابقين وأسرهم ممن تقطعة بهم السُبل بعد أن غادروا المستطيل الأخضر، وإيماناً منها بدور وسائل الإعلام في تقدير هؤلاء النجوم الذين خدموا رياضة الوطن، وحققوا المنجزات الكبيرة طوال مسيرتهم الرياضية.
وتميز الحدث بأجواء من الود والتقدير، حيث تبادل الحضور الآراء والأفكار حول دور الإعلام في دعم الأنشطة الخيرية والرياضية، واستعراضاً لرحلة تأسيس الجمعية قبل ثمانِ سنوات كأول جمعيةٍ من نوعها في الشرق الأوسط، وما تلاها من مراحل شهدت تطوراً كبيراً في خدماتها وبرامجها، وحققت منجزات كبيرة في خدمة اللاعبين السابقين وأسرهم بما يزيد عن الـ١٠٠ ألف خدمة، إلى جانب تطلعات جمعية أصدقاء لرحلتها المستقبلية التي تسعى من خلالها الجمعية إلى المساهمة الفاعلة في ميدان المسؤولية الاجتماعية الرياضية.
وبدوره قدّم عضو مجلس الإدارة الجمعية الأمين العام أ. فهيد الدوسري، شكره وامتنانه للحضور الكريم من لاعبين سابقين، ورؤساء تحرير، وإعلاميين وشخصيات رياضية، مؤكداً على أهمية دور الإعلام الريادي في نقل رسالة العمل الخيري، وتسليط الضوء على الأنشطة التي تسهم في خدمة المجتمع. مضيفاً: "نسعى دائماً في أصدقاء لمد جسور التعاون مع شركائنا لخدمة أصدقائنا في الجمعية"، مشيراً إلى أن الجمعية نظمت الأسبوع الماضي حفل إفطار أصدقاء الرمضاني للاعبين السابقين تقديراً لهم.
ويأتي سحور أصدقاء الرمضاني ضمن سلسلة من الفعاليات التي تقيمها جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم في إطار ليالي أصدقاء الرمضانية، وذلك بهدف تعزيز التواصل مع الإعلاميين، وتعزيز الشراكات المجتمعية في سبيل خدمة الجمعية وبرامجها وأنشطتها، وإشراك المجتمع بمختلف فئاته في تقدير هؤلاء النجوم، والوفاء تجاههم.

MENAFN29032024000089011017ID1108037375

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث