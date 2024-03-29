الصين تعتزم تسهيل انتقال رؤوس الأموال وتحرير الأسواق المالية

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال” شو تشيبين” نائب رئيس إدارة الصرف الأجنبي الصينية، إن الصين تعتزم تسهيل انتقال رؤوس الأموال داخل وخارج البلاد بجانب تعزيز حرية الأسواق المالية، وذلك في إطار جهود بكين لجذب المستثمرين الأجانب.
وأوضح“تشيبين” الجمعة خلال منتدى“بواو” الآسيوي السنوي، أن الصين سوف تتقدم بثبات في دفعها نحو فتح سوق رأس المال في كلا الاتجاهين (دخول وخروج رأس المال من وإلى الدولة)، فضلاً عن تعزيز الارتباط بين الأسواق المحلية والأجنبية.
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وأضاف أن بكين تعتزم تعزيز تنوع الاستثمارات ومجالاتها لجذب المستثمرين نحو أسواقها المالية، متعهداً بدعم الشركات عالية الجودة في بيع الأسهم والسندات في الأسواق الخارجية، وتشجيع صناديق الثروة السيادية وغيرها من المؤسسات الاستثمارية على الاستثمار في الخارج على نحو منظم.
المصدر:
MENAFN29032024000202011048ID1108037351
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