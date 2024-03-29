Friday, 29 March 2024 10:46 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الصين تعتزم تسهيل انتقال رؤوس الأموال وتحرير الأسواق المالية

3/29/2024 2:21:45 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قال” شو تشيبين” نائب رئيس إدارة الصرف الأجنبي الصينية، إن الصين تعتزم تسهيل انتقال رؤوس الأموال داخل وخارج البلاد بجانب تعزيز حرية الأسواق المالية، وذلك في إطار جهود بكين لجذب المستثمرين الأجانب.

وأوضح“تشيبين” الجمعة خلال منتدى“بواو” الآسيوي السنوي، أن الصين سوف تتقدم بثبات في دفعها نحو فتح سوق رأس المال في كلا الاتجاهين (دخول وخروج رأس المال من وإلى الدولة)، فضلاً عن تعزيز الارتباط بين الأسواق المحلية والأجنبية.

موضوعات متعلقة التضخم في فرنسا يتباطأ إلى ما دون مستوى 3% للمرة الأولى منذ أكثر من عامين فيتش تخفض توقعات النمو الاقتصادي في الصين مع ضغوط قطاع العقارات تباطؤ مقياس التضخم السنوي المفضل لدى الفيدرالي تماشياً مع التوقعات

وأضاف أن بكين تعتزم تعزيز تنوع الاستثمارات ومجالاتها لجذب المستثمرين نحو أسواقها المالية، متعهداً بدعم الشركات عالية الجودة في بيع الأسهم والسندات في الأسواق الخارجية، وتشجيع صناديق الثروة السيادية وغيرها من المؤسسات الاستثمارية على الاستثمار في الخارج على نحو منظم.

المصدر:

MENAFN29032024000202011048ID1108037351

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث