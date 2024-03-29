الصين تعتزم تسهيل انتقال رؤوس الأموال وتحرير الأسواق المالية

MENAFN - Al-Borsa News) قال” شو تشيبين” نائب رئيس إدارة الصرف الأجنبي الصينية، إن الصين تعتزم تسهيل انتقال رؤوس الأموال داخل وخارج البلاد بجانب تعزيز حرية الأسواق المالية، وذلك في إطار جهود بكين لجذب المستثمرين الأجانب.

وأوضح“تشيبين” الجمعة خلال منتدى“بواو” الآسيوي السنوي، أن الصين سوف تتقدم بثبات في دفعها نحو فتح سوق رأس المال في كلا الاتجاهين (دخول وخروج رأس المال من وإلى الدولة)، فضلاً عن تعزيز الارتباط بين الأسواق المحلية والأجنبية.

موضوعاتالتضخم في فرنسا يتباطأ إلى ما دون مستوى 3% للمرة الأولى منذ أكثر من عامين فيتش تخفض توقعات النمو الاقتصادي في الصين مع ضغوط قطاع العقارات تباطؤ مقياس التضخم السنوي المفضل لدى الفيدرالي تماشياً مع التوقعات

وأضاف أن بكين تعتزم تعزيز تنوع الاستثمارات ومجالاتها لجذب المستثمرين نحو أسواقها المالية، متعهداً بدعم الشركات عالية الجودة في بيع الأسهم والسندات في الأسواق الخارجية، وتشجيع صناديق الثروة السيادية وغيرها من المؤسسات الاستثمارية على الاستثمار في الخارج على نحو منظم.

المصدر: