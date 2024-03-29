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هواوي تكنولوجيز تسجل أسرع نمو منذ عام 2019

3/29/2024 2:21:45 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) سجلت شركة هواوي تكنولوجيز الصينية خلال 2023 أسرع نمو لها في أربع سنوات، وسط انتعاش في قطاع المستهلكين والدخل من الأعمال الجديدة مثل مكونات السيارات الذكية مما أدى إلى تسريع تعافيها من العقوبات الأمريكية.

وارتفعت الإيرادات 9.63 بالمئة عن العام السابق إلى 704.2 مليار يوان (97.48 مليار دولار)، مع مساهمة الأعمال الاستهلاكية بشكل كبير في هذا الرقم بنموها 17.3 بالمئة إلى 251.49 مليار يوان.

موضوعات متعلقة التضخم في فرنسا يتباطأ إلى ما دون مستوى 3% للمرة الأولى منذ أكثر من عامين فيتش تخفض توقعات النمو الاقتصادي في الصين مع ضغوط قطاع العقارات تباطؤ مقياس التضخم السنوي المفضل لدى الفيدرالي تماشياً مع التوقعات

وفرضت الولايات المتحدة في عام 2019 قيودا على وصول هواوي إلى التكنولوجيا الأمريكية واتهمت الشركة بأنها تشكل تهديدا أمنيا، وهو ما تنفيه هواوي.

وكان العام الماضي هو العام الثالث على التوالي من النمو للشركة بعد انخفاض الإيرادات بنحو الثلث في عام 2021 عندما بدأت الشركة في استنفاد احتياطيات الرقائق، إلا أن الإيرادات لا تزال أقل من ذروتها المسجلة في 2020 البالغة 891.3 مليار يوان.

وفي بيان صحفي، قال“كين هو” الرئيس الدوري للشركة إن النتائج جاءت متوافقة مع التوقعات.

وقال“مررنا بالكثير خلال السنوات القليلة الماضية. لكننا تجاوزنا تحديا تلو الآخر وتمكنا من النمو”.

وارتفع صافي الربح في عام 2023 بواقع 144.5 بالمئة إلى 87 مليار يوان.

وشهد قطاع برمجيات السيارات الذكية ومكوناتها من هواوي الذي بدأ منذ نحو أربع سنوات أيضا نموا كبيرا، وإن كان ذلك يرجع إلى أساس المقارنة الأقل، بزيادة 128.1 بالمئة على أساس سنوي إلى 4.7 مليار يوان.


المصدر:

MENAFN29032024000202011048ID1108037350

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